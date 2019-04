Kunst, kein Krempel: Vergessene Schätze aus dem Keller

Von Manuel Lutz

Nach der Entrümpelung des Kellers führt der Weg vollbeladen in die Innsbrucker Messehalle. Unter dem linken Arm ein altes, verstaubtes Gemälde. Auf der anderen Seite eine Uhr in der Hand, die zwar optisch begeistert, ihren eigentlichen Zweck – über die Zeit zu informieren – jedoch seit Jahren nicht mehr erfüllt. Ob es wirklich so leicht funktioniert, seine alten Besitztümer wie im Fernsehen zu Geld zu machen? Die Euroantik verspricht zumindest, dass man nicht nur Antiquitäten erwerben kann, sondern auch eigene mitgebrachte Raritäten geschätzt sowie verkauft werden können.

Bereits beim Eintritt in die Halle werden die Augen von so manchem Händler groß. Die Neugierde über das Mitbringsel scheint enorm zu sein. Die Veranstalter Joel Lanbach und Helmut Zaggl holen einen Experten, der sich das Kunstwerk anschauen wird. Der Welser Kunsthändler Erich Samin­ger nimmt sich des Bildes an. „Ich würde es auf 1500 bis 2000 Euro schätzen“, meint der Oberösterreicher nach einem ersten Gutachten.

Experte: Erich Saminger ist Kunstkenner. Das Gemälde zeigt laut dem Oberösterreicher die heilige Notburga und das Anderl von Rinn. - Michael Kristen

Antiquitäten sind im Trend

Das Gemälde zeigt laut Saminger die heilige Notburga und das Anderl von Rinn. „Es dürfte ein Tiroler Maler sein, aufgrund der Tracht ist es Tiroler Volkskunst. Das Bild stammt circa aus dem Jahr 1770 und ist Spätbarock. Zudem ist es eine seltene Darstellung“, so das Resümee des Kenners. Neben Saminger finden sich sofort weitere Interessenten für das Stück.

Für die Wanduhr sind die beiden Organisatoren selbst die Experten. Die Wertschätzung hier eine Enttäuschung – lediglich 50 bis 100 Euro werden geboten. „Es ist eine Schwarzwälder Uhr. Das Ziffernblatt ist selten und hat keinen Riss. Da jedoch Gewichte, Kette sowie Glocke fehlen, ist der Wert nicht hoch. Sonst könnte man dafür 500 Euro verlangen“, sind sich Lanbach und Zaggl einig. Seit sechs Jahren veranstalten die beiden Innsbrucker die Euroantik. In den letzten Jahren wurde der Besucherandrang immer größer. „Im vergangenen Jahr waren rund 9200 Besucher hier“, sagt Zaggl.

Dafür gibt es zwei Gründe, wie die Antiquitäten-Liebhaber glauben: Zum einen würden in modernen Wohnungen ältere sowie seltene Stücke für den perfekten Kontrast sorgen. Zum anderen seien Sendungen wie „Bares für Rares“ der richtige Motivationsschub, selbst auf die Suche nach Altem zu gehen.

ZDF-Experten aus dem Team von TV-Koch und Moderator Horst Lichter waren bei der Handelsbörse in Inns­bruck laut Zaggl übrigens auch schon zu Gast.

Die Organisatoren Helmut Zaggl (l.) und Joel Lanbach begutachten eine Schwarzwälder Uhr. - Michael Kristen

Asiaten kaufen über Chat

Wie vor der Kamera geht es jedoch bei den Händlern im Alltag nicht zu. „Die Ankaufspreise sind zu hoch für Händler, das schaut im TV halt gut aus“, spricht Lanbach aus Erfahrung. Zaggl erinnert sich auch an einige Tiroler, die es schon ins Fernsehen geschafft hätten.

Der Großteil der Messe-Besucher ist aber auf Schnäppchenjagd. Vor allem Asiaten scheinen an den Erinnerungsstücken Gefallen zu finden. Mit einem Smartphone wird alles fotografiert und in die Heimat geschickt. Wenn jemand aus dem Verteilerkreis Interesse bekundet, erfolgt der Kauf.

„Die fotografieren den ganzen Tag und feilschen. Die haben ein eigenes Programm wie Ebay, das Geld wird sofort von einem Käufer, beispielsweise aus China, überwiesen und der Kauf erfolgt“, hat Zaggl schon so einiges miterlebt. Mit dem Journalisten reden wollen die vielen anwesenden Asiaten jedoch nicht. Wesentlich gesprächiger zeigte sich mit Annette Deetjen eine andere Kundin. Seit Jahren besucht die gebürtige Deutsche die Euroantik, stolz präsentiert sie ihre neueste Errungenschaft: „Ein 1,30 Meter langer Blumenbehälter aus Kupfer.“

Den Löwenanteil machen die 126 Händler in Tirol aber mit etwas anderem. „Es gibt nur noch hier und in Parma eine sakrale Kunstmesse. Vor allem Italiener kaufen gerne Figuren und Bilder von Heiligen usw.“, so Lanbach. Zudem sind Tiroler Bauernkästen wieder äußerst beliebt. „Von Mittwoch bis Freitag wurden rund 70 Kästen verkauft. Die sind ab 300 Euro zu haben, die teuersten kosten 20.000 Euro“, klärt Zaggl auf.

Im Trend: Tiroler Bauernschränke sind sehr beliebt. Vor allem in modernen Hotels sind die Kästen als Kontrast gefragt. - Michael Kristen

Vor allem Hoteliers sowie Dekorateure sind gute Kunden. Für die Aussteller haben jedoch oft ganz andere, wenig hochpreisige Sachen einen ideellen Wert. Hagen Stöckl zum Beispiel präsentiert stolz einen Klappski aus dem Jahr 1925. Das Sammelstück verkauft der Möserer allerdings nicht. Zumindest heuer.