Tscheggenschafe: Immer für eine Überraschung gut

Von Irene Rapp

Wildermieming – Inmitten von sechs Schafzüchtern in einem Garten in Wildermieming. Da geht es um das richtige Körndlfutter, wie alt die Lämmer sind und zu welchem Mondzeichen man die Ohrmarke verpassen soll. „Das kann sich nämlich leicht entzünden“, nennt David Gastl aus Arzl im Pitztal den Grund.

Doppeltes Glück: David Gastl mit einem Zwillingswurf. - Thomas Boehm / TT

Um die Züchter herum laufen die Schafe, ganz besondere Schafe wohlgemerkt. Denn eigentlich handelt es sich bei den Tieren um Bergschafe. Allerdings nicht um das klassische, reinweiße Tier, sondern um jene, die man nicht mehr haben wollte, weil sie schwarze oder braune Flecken haben. Noch vor wenigen Jahren liefen die Tscheggen daher Gefahr, aufgrund der Zuchtbestimmungen von der Bildfläche zu verschwinden. Nur noch 100 bis 200 Tiere zählte man im Land.

„Mein Vater hatte weiße Zuchtschafe und zwei Tscheggen. Mir gefielen die gescheckten besser“, erzählt etwa Mario Hasslwanter. In seinem Stall in Wildermieming liegt eines der jüngsten Exemplare – ein zwei Tage altes Lamm. Dass er es kurz heraushebt, gefällt der Mutter gar nicht. Immer wieder stampft sie mit einem der Vorderbeine auf. „Der Mutterinstinkt ist noch sehr groß, weil sie nicht so überzüchtet sind“, weiß Hasslwanter zu berichten.

200 Züchter, 2000 Tiere

So wie ihm ging es vielen anderen: Das bunte Bergschaf wusste zu betören, 1997 wurde der erste Tscheggenschaf-Verein in Mieming gegründet. Über zwanzig Jahre später gibt es Vereine in Polling, dem Pitztal bzw. Ötztal sowie in Axams. Auf der gemeinsamen Homepage präsentiert man sich als die „Tiroler Tscheggenschafer“. Oder in Zahlen ausgedrückt: „Es gibt an die 200 Züchter mit rund 2000 Tieren“, sagt Hasslwanter.

Der Großteil davon ist im Tiroler Oberland anzutreffen, Mitglieder finden sich allerdings auch in der Steiermark bzw. Südtirol. Mitglied beim Tiroler Schafzuchtverband ist man jedoch nicht. „Wir wollen frei sein“, scherzt Martin Maurer, Obmann des Mieminger Vereins.

Erst vor wenigen Tagen fand die jährliche Landesausstellung in Polling statt. Ein „Abräumer“ dort war David Gastl, Obmann-Stv. der Pitztaler Tscheggenschafer. Seine Tiere gewannen in zahlreichen Kategorien, der Stolz ist ihm noch immer anzusehen.

Doch was unterscheidet ein ausgezeichnetes Tscheggenschaf von anderen? Der Körperbau – robust und nicht zu hoch –, gute Bemuskelung sowie ein rein schwarzer Kopf, bekommt der Laie zu hören.

Nicht zu vergessen die Flecken. „Wichtig sind freie, schwarze oder braune Kugeln, die gleichmäßig verteilt sein sollen. Und weder die dunklen Flecken noch der weiße Rest sollen pigmentiert sein“, erklärt Gastl.

Eine spannende Zucht

Klingt leichter, als es ist. Vielmehr sei es ein Ding der Unmöglichkeit, Flecken gezielt zu züchten. „Jedes Mal kommt etwas anderes heraus“, bringt es Gerold Pienz, Obmann der Ötztaler, auf den Punkt. Soll heißen: Lämmer von schön gefleckten Tieren müssen nicht zwangsläufig wieder schön gefleckt sein.

„Jeder Wurf ist eine Überraschung, das macht das Ganze so spannend“, erzählt Werner Walch, Obmann der Pollinger Tscheggenschafer. Mit 13 Jahren bekam der Pollinger, der kein Landwirt ist, sein erstes Tscheggenschaf geschenkt, „ich wollte kein Rad und keine Uhr“. Heute hat er zehn Tiere, an die Garage wurde ein Stall angebaut. Aus seinen Worten spricht Leidenschaft. Und wohl noch etwas anderes: „Wir sind ein bunter Haufen und wir lieben unsere Tiere“, betont Hasslwanter.

Die Alm-Saison beginnt

In wenigen Wochen haben die Schafzüchter dann ein wenig Arbeit weniger. Für die Tiere geht es auf die Alm. Bis dahin sind die Lämmer geländetauglich und robust, was das raue Klima in den Bergen betrifft. Wobei die Tscheggenschafe nicht überall aufgetrieben werden dürfen, vor allem dort nicht, wo das klassische, weiße Bergschaf anzutreffen ist. Und abseits aller Romantik zählt auch der Nutzen der Tiere: „Für die Wolle bekommt man zwar kaum etwas“, sagt Martin Hepperger, Obmann der Axamer Züchter. Für das Fleisch allerdings schon.