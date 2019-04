Johannes Oerding feierte mit 17.000 Fans auf der Ischgler Idalp

Ischgl — Wenn die Skisaison sich dem Ende zuneigt, nimmt die Wintersport-Hochburg Ischgl traditionell noch einmal richtig Fahrt auf. Den „Top Of The Mountain"-Konzertreigen zum Abschluss der Saison eröffnete am Ostersonntag der deutsche Musiker Johannes Oerding. Bei Kaiserwetter ließen sich 17.000 Fans das „Easter Concert" auf der Idalp in 2320 Metern Seehöhe nicht entgehen.

Lauthals sang die Menge seine Hits wie „Kreise", „Alles brennt" oder „Heimat" mit. Für Oerding, der wie er sagt aus „dem platten Norddeutschland" kommt, war angesichts der imposanten Kulisse allein die Anreise „wie Urlaub". Und auch was sich auf und abseits der Bühne abspielte, beeindruckte ihn sehr. „Es war ja schon sehr einfach mich herzulocken. Und ich wurde nicht enttäuscht", sagte Oerding, dessen neues Album im November erscheint.

Saisonfinale mit Sarah Connor und Lenny Kravitz

In der kommenden Woche wartet die Silvretta Arena mit zwei weiteren Highlights auf: Beim Frühlingsschneefest am 28. April heizt die deutsche Popsängerin Sarah Connor ihren Fans auf der Alp Trida-Bühne (Samnaun) ein. Und zum krönenden Abschluss wird US-Rock-Legende Lenny Kravitz beim „Top of the Mountain Closing Concert" zwei Tage später für ein fulminantes Finale sorgen. Die Musik-Ikone wird sowohl seine Klassiker wie „Are You Gonna Go My Way", „Fly Away", aber auch Titel seines neuen Albums „Raise Vibration" mit im Gepäck haben. (TT.com)

Im November erscheint Oerdings neue Platte. - ProMedia