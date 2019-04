Endspurt für Vorbereitungen zum großen Gauder Fest

Von Eva-Maria Fankhauser

Zell am Ziller – Bereits seit einer Woche laufen die Arbeiten auf dem Festgelände in Zell am Ziller auf Hochtouren. Rund 20 Leute packen täglich mit an, damit nächste Woche, am Donnerstag, 2. Mai, das Gauder Fest starten kann.

Das Hauptzelt steht. Nun geht es an die Innenausstattung und Dekoration. Die Vorbereitungen für die Tierausstellung sind auch abgeschlossen. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Organisator BM Robert Pramstrahler. Er erwartet rund 30.000 Besucher am Festwochenende.

Ein gut gehütetes Geheimnis ist nach wie vor die Gambrinus-Rede am Freitagabend. Luis aus Südtirol wird wieder einen heiter-satirischen Rundumschlag zu gesellschaftspolitischen Themen wagen. „Und aufgrund des EU-Wahlkampfes kann ich mir vorstellen, dass im Publikum einige hochrangige Gäste sitzen werden“, sagt Pramstrahler. Die Karten fürs Festzelt an diesem Abend sind wie jedes Jahr bereits seit Langem ausverkauft. „Aber für die restlichen Tage gibt es noch Kontingente“, sagt der Organisator.

Höhepunkte gibt es beim viertägigen Fest im Zillertal jede Menge: Von der Spendengala am Donnerstag über zahlreiche musikalische Darbietungen bis hin zu sportlichen Wettkämpfen wie etwa dem Ranggeln um den „Gauder Hogmoar“ am Samstagnachmittag bis hin zur Wahl der „Miss Gauder“ unter den gutaussehenden Braunviehkühen. Den krönenden Abschluss bildet der große Gauder-Fest-Umzug. Rund 2700 Teilnehmer aus dem Alpenraum sind dabei. Zwei bayerische Gruppen stechen laut Pramstrahler besonders hervor. Einmal die Allgäuer Käserebellen mit eigener Musikkapelle und Teilnehmer der historischen Innschifffahrt. „Sie kommen mit einem 14 Meter langen flachen Schiff, das sechsspännig gezogen wird“, verrät Pramstrahler.

Der Festumzug startet ab 11.30 und führt heuer erstmalig von der Feldmesse bei der Ehrentribüne vorm TVB-Büro vorbei und nicht in Richtung Bahnhof, sondern ins Unterdorf. Von dort geht es dann weiter über die Zillerbrücke, vorbei am Hotel Engelhof und über die Freizeitparkbrücke wieder zurück zum Festzelt.