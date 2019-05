Gauder Fest lockt 30.000 Besucher an, Gambrinus übergibt Zepter

Zell am Ziller - An diesem Wochenende ist es wieder so weit. In Zell am Ziller steht mit dem Gauder Fest das größte Frühlings-und Trachtenfest im Alpenraum auf dem Programm. Rund 30.000 Besucher werden erwartet. Ein gut gehütetes Geheimnis ist nach wie vor die Gambrinus-Rede am Freitagabend. Luis aus Südtirol wird wieder einen heiter-satirischen Rundumschlag zu gesellschaftspolitischen Themen wagen.

Höhepunkte gibt es beim viertägigen Fest im Zillertal jede Menge: Von der Spendengala am Donnerstag über zahlreiche musikalische Darbietungen bis hin zu sportlichen Wettkämpfen wie etwa dem Ranggeln um den „Gauder Hogmoar" am Samstagnachmittag bis hin zur Wahl der „Miss Gauder" unter den gutaussehenden Braunviehkühen. Den krönenden Abschluss bildet der große Gauder-Fest-Umzug. Rund 2200 Teilnehmer aus dem Alpenraum sind dabei.

Der Festumzug startet ab 11.30 und führt heuer erstmalig von der Feldmesse bei der Ehrentribüne vorm TVB-Büro vorbei und nicht in Richtung Bahnhof, sondern ins Unterdorf. Von dort geht es dann weiter über die Zillerbrücke, vorbei am Hotel Engelhof und über die Freizeitparkbrücke wieder zurück zum Festzelt.

Der Fest-Umzug beim Gauder Fest ist eines der Highlights. - Zillertal Bier

Das Gauder Fest kann auf eine fast 600-jährige Tradition zurückblicken und wurde 2014 von der österreichischen UNESCO-Kommission zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Das Wort „Gaudi"-mundartlich für Fröhlichkeit-ist nicht, wie viele vermuten, namensgebend für das Gauder Fest. Vielmehr leitet sich der Name „Gauder" vom „Gauderlehen" der Brauerei Zillertal Bier ab, auf deren Grundstück das Fest ursprünglich stattfand. Erst seit 1950 wird das Gauder Fest im Dorfzentrum gefeiert.

Bierkönig Gambrinus übergibt sein Zepter

20 Jahre dauerte seine Regentschaft, jetzt tritt er ab: Konrad Sattler verkörperte seit 1999 beim Gauder Fest den Bierpatron Gambrinus. „Jetzt muss ich's lassen, weil ich Beschwerden mit meinem Fuß habe und nicht mehr auf den Fasslwagen klettern kann", sagt der 72-jährige Finkenberger wehmütig. Denn der Ausblick von dort auf das Volk beim Festumzug war schon einmalig. „Auch auf die Dirndldekolletees", scherzt er. Durch Zufall - weil sein Vorgänger gesundheitliche Probleme hatte-wurde er 1999 in königliche Höhen beordert. Die Brauerei fragte beim Zeller Theaterverein an. Dort war man der Meinung, dass sich Mitglied und Musiker Konrad Sattler schon rein äußerlich bestens als Gambrinus eigne. Sattler: „Ich wollte eigentlich nur einmal aushelfen."Danach war sein Gesicht untrennbar mit dem Gauder Fest und den Gambrinusfreunden verbunden. Vor vier Jahren begann Sattler mit der Suche nach einem Nachfolger. In Zellberg wurde er fündig: Klaus Hotter feiert heute Abend im Festzelt sein Debüt als Gambrinus. „Das ist eine große Ehre",sagt er nach der gestrigen Generalprobe, die seinen Einstieg ins Geschehen bedeutete. (ad)