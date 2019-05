SOS-Kinderdorf: Eine schützende Hand über jedem Kind

Von Irene Rapp und Beate Troger

Eine Biwak-Schachtel am Berg hat schon so manchem Alpinisten das Leben gerettet. Wenn draußen die Welt unterzugehen scheint, bietet das Innere der Notunterkunft Sicherheit.

Sicherheit will auch ein Biwak anbieten, das mitten in Hall steht. Allerdings nicht nur das. Hat man die SOS-Kinderdorf-Einrichtung im zweiten Stock eines alten Gebäudes erreicht und steht vor der Eingangstür, liest man „Herzlich Willkommen, zu Hause!“. In der Wohnung mit Küche, TV-Raum, Büro und Schlafzimmern nennt Biwak-Leiter Efendi Onay das Hauptanliegen seiner Arbeit: „Wir wollen ein Zuhause bieten.“

Wir – damit sind 13 Betreuer gemeint, die im Biwak Normalität leben möchten. Und zwar mit Kindern und Jugendlichen, die nach Österreich geflüchtet sind – ohne Eltern, oft unbegleitet. So wie Momo, 9, aus Afghanistan, der mit seinem Bruder, 12, in Hall ein vorübergehendes Zuhause fand. Oder Nour, der mit 14 anderen aus einem Dorf in Somalia nach Europa flüchtete und als Einziger lebend in Lampedusa ankam.

Es sind traurige Geschichten, die Onay erzählt. Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er nicht verstanden, wie Eltern ihre Kinder auf einen derart gefährlichen, ungewissen Weg schicken. Heute, als zweifacher Familienvater, weiß er, dass sich die Erwachsenen aus größter Not heraus dazu entscheiden. „In Syrien z. B. hat das Militär immer Jüngere eingezogen. Besser auf der Flucht als Kanonenfutter an vorderster Front“, bringt es der 38-Jährige auf den Punkt.

"Herzlich Willkommen, zu Hause": An der Eingangstür zum Biwak in Hall hängt dieser Zettel. - Michael Kristen

„Jeden kann es treffen“, kann auch René Huber viel erzählen. Der Leiter der Ambulanten Familienarbeit (AFA), die das SOS-Kinderdorf 2004 gegründet hat, sucht mit seinem Team Tiroler Familien direkt zuhause auf.

Eine schwere Krankheit, Trennungen oder Beziehungskrisen der Eltern, finanzielle Probleme oder schulische Herausforderungen können die Welt von Kindern derart erschüttern, dass Unterstützung gebraucht wird. Von Seiten der Eltern wiederum ortet er einen übersteigerten Perfektionismus in Sachen Erziehung. „In allen Bereichen unserer Gesellschaft wird Flexibilität gefordert, der Druck nimmt zu“, berichtet Huber. Darauf reagiere meist das schwächste Mitglied der Familie und entwickle ein Symptom.Stress­situationen würden entstehen. Und denen seien oft auch Kinder aus so genanntem ‚gutem Haus‘ nicht gewachsen. Aber: „Es gibt bei uns keine typischen Probleme und auch keine Durchschnittsfamilie“, erzählt Huber aus seinem Arbeitsalltag.

Beraten werden Familien, denen Geld zum Heizen fehlt genauso wie jene, die mehrere Häuser besitzen. „Wir helfen überall dort, wo es noch Hoffnung gibt“, sagt er. 180 Familien unterstützt die AFA auf Initiative der Kinder- und Jugendhilfe zurzeit, knapp 2000 waren es seit 2004 – selbst im entlegensten Seitental.

Das Kind trägt keine Schuld

Auch wenn in den Familien generell die Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen, gestiegen sei, werde eine gewisse Scham nie weichen, sagt Huber. Doch es gelte, über alles Klartext zu sprechen, auch wenn man Gast in der sensiblen Privatsphäre sei. Gemeinsam werden über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren Lösungen erarbeitet, die für die Familie auch im Alltag umzusetzen sind. Die Beratung biete eine wertvolle Möglichkeit, im Trubel des Geschehens innezuhalten.

Hermann Gmeiner und ein Team gründen 1949 den Verein "Societas Socialis", der später in SOS-Kinderdorf umbenannt wird. -

„Unsere Profis bringen das Fachwissen mit, aber die Eltern sind und bleiben die Experten für ihr Kind“, sagt er. Gleichzeitig gelte es, den Kindern zu vermitteln, dass unabhängig davon, was in der Familie gerade geschehe, das Kind niemals die Schuld trage.

In der Orientierungsphase gehe es vor allem darum, Vertrauen aufzubauen und hinter die Fassade blicken zu dürfen. „Dabei stellt sich oft heraus, dass sich unter dem Symptom ein ganz anderes Problem verbirgt“, berichtet er. So habe beispielsweise ein neunjähriges Mädchen plötzlich die Schule verweigert. Erst nach Wochen stellte sich heraus, dass die Mutter im Stillen an die Trennung vom Vater dachte, diesen Wunsch aber nie kommuniziert hatte: „Das Kind hat instinktiv etwas gespürt und entwickelte das tiefe Bedürfnis, seine Mutter zu beschützen.“

Ganz nahe dran bei den Familien sind die kleinsten Schritte oft die größten Meilensteine. Huber erinnert sich etwa an einen verängstig­ten Buben im Volksschulalter, den er selbst begleitet hat. Nach Monaten von Ablehnung und Distanz nahm ihn der Junge eines Tages an der Hand und vertraute sich ihm an.

In mehr als der Hälfte aller Fälle gelinge dem AFA-Team, mit der Familie eine positive Entwicklung einzuleiten. „Manchmal kann aber auch eine Fremdunterbringung ein gutes Ende sein“, sagt Huber. „Wenn sich die Eltern eingestehen, sie schaffen es selbst nicht mehr, und ihr Kind loslassen, ist das für alle die beste Lösung.“

An Lösungen arbeiten

An Lösungen muss auch Efendi Onay mit seinem Team jeden Tag arbeiten. In einem Zimmer des Biwak spielen vier Jugendliche Tischfußball. Haben die Kinder und Jugendlichen nach ihrer Ankunft Fuß gefasst und sind angekommen, steht die Beantwortung einer großen Frage an: „Was können wir gemeinsam tun?“ Schule? Lehre? Job? Wie schaut es mit dem Asyl-Ansuchen aus? „Wir versuchen, für jeden das Passende zu finden“, sagt Onay. Stolz berichtet er, dass viele seiner Schützlinge bei der ÖBB arbeiten, in der Gastronomie, in einer Maschinenfabrik und in einer Apotheke.

Einer der Buben am Fußballtisch erzählt von seiner Arbeit in einer Bäckerei, ein anderer hat in einem Betrieb einen Schnuppertag ge­habt. Seit 2004 – der Eröffnung des Biwak – haben hier 250 Kinder und Jugendliche aus 30 Nationen ein Daheim erlebt.

Derzeit finden 25 Flüchtlinge in der SOS-Kinderdorf-Einrichtung in Hall Platz, mit Volljährigkeit muss das Biwak verlassen werden. „Herzlich Willkommen, zu Hause!“ steht auf der Biwak-Eingangstür. Draußen sieht es oft anders aus, bringt Onay dann noch aktuelle politische Rahmenbedingungen zur Sprache. „Es ist schwieriger geworden, mit unseren Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Und sie spüren, dass eine Integration von ihnen in der Gesellschaft nicht erwünscht ist.“