Hochkarätige Läufer beim Halbmarathon Hall-Wattens

Hall, Wattens – Es ist eine der größten Sportveranstaltungen in der Region: Insgesamt über 1000 Laufbegeisterte werden am Samstag zum 13. Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens erwartet.

Der Hauptbewerb gilt als besonders selektiv – mit 21,9 km ist er nicht nur etwas länger als ein üblicher Halbmarathon, sondern auch mit sportlichen Steigungen versehen. Die reizvolle Strecke führt durch neun Gemeinden (Hall, Absam, Wattens, Fritzens, Baumkirchen, Volders, Ampass, Tulfes und Mils), bis die Athleten in der Haller Altstadt wieder im Ziel einlaufen.

Zu den Top-Favoriten bei den Herren zählen der in Tirol lebende gebürtige Engländer Thomas Roach, der den Halbmarathon bereits viermal gewinnen konnte, und der bekannte deutsche Langstreckenläufer Marcel Bräutigam, der sein Hall-Debüt feiert. Bei den Damen ist die fünffache Halbmarathon-Siegerin Karin Freitag große „Gejagte“.

Auch heuer warten zudem ein Halbmarathon-Staffelbewerb (12,6 plus 9,3 km) und der 4,4 km lange Volkslauf. Alle drei Bewerbe starten um 16 Uhr in der Haller Altstadt.

Die Jungen zeigen schon davor beim Zwergerl- sowie Kinder- und Schülerlauf in der Altstadt ihr Können (Beginn um 12.30 bzw. 13 Uhr). Beim Musikpavillon in Wattens gehen ab 13.30 Uhr mehrere Kinderläufe im Rahmen des dortigen Lauffestls in Szene, organisiert vom Turnverein Wattens. DJ-Sound, ein Showprogramm mit Parkour-Spezialist Lukas Steiner, ein Skate-Workshop und mehr sorgen für Unterhaltung.

Insgesamt ca. 200 Helfer stehen am Samstag im Einsatz – der durchführende Lauftreff Hall um Rennleiter Heinz Lutz, Blaulichtorganisationen und viele weitere Freiwillige. Nachnennungen sind am Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag bis eine Stunde vor Rennbeginn in der ehemaligen NMS Europa in Hall (Eingang Schulhof) problemlos möglich. (TT, md)