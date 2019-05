Klavierschüler vertonten „Das kleine Ich bin Ich“

Die Schülerinnen und Schüler des Klavier- und Jazzinstitutes von Andreas Kopeinig in Reutte haben gemeinsam mit ihrem Lehrer den Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich bin ich" vertont. Die jungen Musiker begleiten das kleine Tier, das verzweifelt herauszufinden versucht, wer es denn sei — mit ihrer eigenen Musik, die im Laufe mehrerer Wochen entstanden ist. Ein kreatives Projekt, bei dem die Kinder und Jugendlichen ihren Ideen freien Lauf lassen konnten. Andreas Kopeinig: „Es ist unglaublich schön zu erleben, wie die jungen Musiker sich entfalten. Als Lehrer hat man nur die Aufgabe, diesen kreativen Prozess zu begleiten, manchmal zu lenken und hin und wieder neue Anstöße zu geben."

Das Ergebnis wird in Form eines Konzertes am Montag, 27. Mai, um 18 Uhr in der Kellerei in Reutte präsentiert. Die Schüler spielen ihre selbst komponierten Stücke, den Part des Erzählers übernimmt Johannes Leismüller. Der Eintritt ist frei. (TT)