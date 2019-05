12. Treffen für Oldtimer-Traktoren in Imst

Am Sonntag soll das Dutzend vollgemacht werden: Das 12. Traktor-, Schlepper- und Oldtimertreffen des Imster Traktor-Oldtimer Clubs steht nämlich auf dem Programm. Obmann GR Heini Gstrein hofft auf gutes Wetter: Dann treffen sich nämlich die Fahrzeuge um 8.30 Uhr am Rathausplatz — um 10.30 Uhr startet dann pünktlich die Rundfahrt durch Imst. Eine Fahrzeugsegnung findet dann in der Floriangasse statt. Für die Teilnehmer (18 Euro, außer für Mitglieder) gibt es auch wieder ein Erinnerungsgeschenk. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung verschoben. (TT)