Auf die Plätze, fertig, purzeln!

Von Judith Sam

Weiche Matten, Motivation und liebevolle Mamis, die ein wenig mithelfen – was braucht es mehr, um einen Purzelbaum zu schlagen? Na ja, etwas Körperspannung vielleicht. Und die Fähigkeit, geschmeidig abzurollen. Keine leichte Aufgabe für Dreijährige.

Während manche vornüberplatschen und steif wie ein Brett auf ihre Matten krachen, scheinen Anna und Ben-Luca vom Innsbrucker Turnverein Purzel-Erfahrung zu haben. Der Dreijährige quietscht vor Vergnügen, als er eine Rolle schlägt. Seine Mama muss zwar assistieren und ihm helfen sich einzurollen, aber dann kugelt der kleine Sportler los. Seine Freundin Anna hört gar nicht mehr auf, über die Matten zu kullern.

Nun kann das Purzeln beginnen. Rosa reckt das Kinn möglichst nah an die Brust, sodass ihr Rücken rund wird und sie geschmeidig abrollt. - Vanessa Rachlé

Königsklasse Purzelbaum

Annas Mutter Ahrabian Sheyda ist erfreut, wie leicht ihrer Tochter die Übung fällt: „Ich bin Volksschullehrerin in Neu-Rum und beobachte, dass immer mehr Kinder motorische Defizite haben. Alltägliche Bewegungen wie ein Purzelbaum oder Springen auf einem Bein fällt erstaunlich vielen schwer.“

Eine Erkenntnis, die von zahlreichen Forschern bestätigt wird. Eine von ihnen ist Neurowissenschafterin Manuela Macedonia: „Um den Körper zu trainieren, reicht es zu spazieren, bis die Kinder anfangen zu schnaufen und ihre Gesicher vom Sport ein wenig rot werden.“ Macedonias Empfehlung lautet, sich täglich für eine Stunde zu bewegen.

60 Minuten, das müsste machbar sein. Könnte man meinen. Doch laut einer Langzeituntersuchung des deutschen Bundesministeriums für Bildung sank die körperliche Aktivität bei Vier- bis 17-Jährigen in den letzten zwölf Jahren um 37 Prozent. Deren motorische Fähigkeiten sind um zehn Prozent schlechter als bei Gleichaltrigen vor 40 Jahren.

Kaum berührt der Rücken der Schülerin den Boden, reißt sie die Hände hoch und verlagert ihr Gewicht nach vorn. - Vanessa Rachlé

„Ohne Bewegung nimmt die Leistung des Gehirns ab. Der Hippocampus, ein Gehirnareal, das für das Kurzzeitgedächtnis zuständig ist, wird durch Sport angeregt“, weiß Macedonia, die Autorin des Buches „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“. Studien bestätigen, dass Kinder, die Sport betreiben, bessere schulische Leistungen erbringen.

Warum bewegen sich Kinder wie Erwachsene trotz dieser Erkenntnisse so selten? Wolfgang Kofler, Lehrer an der Privatschule Elisabethinum, hat sich mit dieser Frage befasst: „Schüler werden oft mit dem Auto zur Schule gebracht, spielen kaum noch mit Nachbarskindern im Hof und sind teils überbehütet, sodass sie weder Baumhäuser bauen noch die Natur erkunden können.“

Ohne solche Erfahrungen fehlen ihnen später motorische Sicherheit sowie Körperbewusstsein.

Zu guter Letzt setzt Rosa mit den Füßen auf der Matte auf. Geübte Purzler landen nach der Übung in der Ausgangshaltung. - Vanessa Rachlé

Umso folgenschwerer findet es Sportwissenschafter Markus Schnitzer, dass Turnstunden oft aus dem Unterrichtsplan gestrichen werden: „Dabei ist gerade die Kindheit eine fundamentale Phase im Leben, um koordinative Fähigkeiten sowie das Gangbild des Menschen zu beeinflussen. Sport fördert die Entwicklung des Herz-Kreislauf-Systems, der Atmung und des Wachstums – und dient nicht nur der schlanken Figur.“

Ein gutes Argument, denn jedes fünfte Tiroler Kind ist übergewichtig. Tendenz steigend. Kein Wunder, leben doch bereits Kleinkinder in einer „Sitzwelt“. Volksschüler sitzen im Schnitt sieben Stunden täglich. Im Gymnasium hat sich diese Zahl beinahe verdoppelt.

Umso wichtiger findet Schnitzer es, ihnen lustvollen Zugang zum Sport zu vermitteln: „Der Purzelbaum ist ein gutes Beispiel spielerischer Bewegung.“ Seine Kinder, die auf einer alten Matratze purzelten, fanden so zu Zumba und Eishockey, was sie heute mit Leidenschaft ausüben.

Im Innsbrucker Turnverein tritt Rosa Pfandler den Beweis an, dass Bewegung Freude macht. Die Siebenjährige geht in die Hocke, justiert Hände und Füße, stößt sich ab und rollt elegant über die Matte. Ihre gleichaltrigen Zuseher applaudieren so begeistert, als hätte sich die Schülerin soeben mit dem Purzelbaum für Olympia qualifiziert. Prompt folgen einige Kinder ihrem Beispiel und starten ein Wettrollen durch die Turnhalle.

Stuhlreiten als Indiz

Sieht man deren Bewegungsdrang überrascht es nicht, dass Lehrer Kofler bei vielen Schülern auffällt, wie sie nach der dritten Unterrichtsstunde anfangen, Stuhl zu reiten: „Weil ihre Konzentration bei frontalem Unterricht absinkt.“ Kofler, der Bundeslandkoordinator der Bewegten Schule Tirols, empfiehlt darum Bewegungsangebote während der Pausen anzubieten: „Ballspiele oder Jonglieren mit Tüchern powert die Kinder aus und die Konzentrationskurve steigt.“

Noch besser wäre bewegter Unterricht: „Ein Beispiel: Statt bei einem Diktat die Sätze nur stur anzusagen, kann der Lehrer sie auf Zettel schreiben und diese in der Schule verteilen. Die Kinder müssen dort hinlaufen, sich den Satz merken, zurück in die Klasse sausen und ihn aufschreiben.“ Silbentrennen wiederum bringt er seinen Schülern bei, indem sie bei jeder Silbe eine Übung namens Hampelmann machen. Das Konzept findet in Tirol offenbar Gefallen: „Als Ausdruck für Schulentwicklung wurden 42 unserer Bewegten Schulen mit dem Gütesiegel der Initiative ausgezeichnet.“

Während Kinder intuitiv abschätzen, welche Bewegungen sie sich zutrauen können, sollten Erwachsene nicht vorbehaltlos purzeln. Für Schwindelpatienten oder Menschen mit geschädigter Wirbelsäule empfiehlt sich erst ein Gespräch mit dem Hausarzt.

Doch selbst in diesen Fällen kann ein Purzelbaum mehr Therapie als Schaden sein. Trotzdem beobachtet Kofler oft, dass Eltern das Toben mit ihrem Nachwuchs peinlich ist: „Verlieren Sie Ihre Scheu! Werden Sie selbst zum Kind. Das ist gut für Körper und Psyche.“