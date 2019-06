Hunderte Fans beim Bergdoktor in Going

Vor Drehbeginn der mittlerweile bereits 13. Staffel sorgten Bergdoktor Hans Sigl, „Filmtochter" Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Natalie O'Hara, Heiko Ruprecht und erstmals auch Rebecca Immanuel für ordentlich Stimmung am Kirchplatz in Going am Wilden Kaiser. Hunderte Fans, die teilweise 700 Kilometer weit angereist kamen, fanden sich am Original-Schauplatz ein. (mm)

Natalie O’Hara und Ronja Forcher beim Fantag, zu dem Hunderte Zuseher gekommen waren. - Michael Mader