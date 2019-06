So wird man zum „grünen Gastgeber“

Von Judith Sam

Ameisen: Zugegeben, Ameisen zählen nicht zu den Lieblingen der Gärtner. Doch Biologe Matthias Karadar sagt, dass manche Ameisenarten zuverlässig Schädlinge vertilgen. - iStock

Dachböden verkümmern gern zum Sperrmüll-Endlager – dunkle Hallen voller Staub, alten Möbeln und Spinnweben. Keine Spur davon im obers­ten Geschoß der Innsbrucker Adresse Fuchsrain 33. Dort thront ein 150 Quadratmeter großes Glashaus, in dem Hunderte Bäumchen artig Spalier stehen. Mittendrin, in Tirols überdachtem Dschungel, steht Josef Siedler – offiziell Pensionist, inoffiziell Gärtner – und gießt seine Setzlinge: „Das sind so genannte Bienenbäume. Meine Frau und ich haben die bei einem Urlaub in Ungarn entdeckt. Sie blühen quasi durchgehend von Frühling bis Herbst und sind damit optimale Insektennahrung.“

In akribischer Kleinarbeit hat der 77-Jährige die recht unbekannte Baumgattung aus den ungarischen Elternpflanzen gezüchtet. Mehrere Generationen – von handflächenklein bis zwei Meter groß – warten nun darauf, in Tirols­ Gärten eingesetzt zu werden.

Wasserläufer: Diese Teichbewohner sind für Vögel eine wichtige Futterquelle, denn auch Körnerfresser füttern ihre Jungen mit Insekten. Möglichst naturnahe Teiche locken Wasserläufer an. - iStockphoto

Initiativen wie diese werden künftig immer wichtiger, um dem Artensterben entgegenzuwirken. Denn Österreichs Wiesen-, Moor- und Waldbiotope schrumpfen – womit Nahrung und Unterschlupf für Tiere rar werden.

Eine Hiobsbotschaft, die von unzähligen Studien untermauert wird: Die Tierschutzorganisation BirdLife zählt seit 1998 ein Drittel weniger heimische Vögel. Bei Rebhuhn, Grauammer und Gierlitz liegt die Zahl sogar bei 90 Prozent. Das Umweltbundesamt in Wien ordnet ein Drittel der 3300 untersuchten Tierarten der Roten Liste zu. In Deutschland wurden 2016 75 Prozent weniger Insekten gefunden als vor 27 Jahren.

Marienkäfer: Schon Marienkäferlarven fressen Läuse. Darum sollte man lausbefallene Pflanzen nicht voreilig chemisch behandeln, weil man dadurch auch die wertvollen Larven tötet. - iStockphoto

Angst vor der Wildnis

„Früher, als Bauern noch seltener mähten, blühten Tirols Wiesen fünfmal jährlich. Heute zähle ich höchstens drei Blühphasen“, bemängelt Siedler. Die Tierwelt hat offenbar nichts zu lachen. Kein Wunder, dass immer mehr seiner Kunden ihren Garten im Gegenzug tierfreundlich gestalten wollen, um mit ihrem kleinen Stück Land zu einer heilen Umwelt beizutragen: „Aber sie haben Angst, er müsse dafür zur Wildnis werden.“ Ein Trugschluss.

Weberknecht: Diese flinken Insekten fühlen sich in Gärten mit Ast- und Steinhäufen oder Natursteinmauern wohl. Zum Dank für diese „Unterkunft“ fressen sie Schädlinge. - iStockphoto

Um den schwirrenden Besuchern die ganze Saison über Nahrung zu bieten, gilt es, eine bunte Blumen-Vielfalt auszusäen. Die muss ja nicht den gesamten Garten einnehmen. Ein paar Meter Wiese können schon viel bewirken: „Gänseblumen und Schneeheide zählen zu den frühesten Blühern Tirols.“ Die werden mitunter von Hummeln angeflogen. Die dicken Brummer machen sich bereits bei wenigen Plusgraden und diesigem Wetter auf die Suche nach Futter. Ganz im Gegenssatz zu Honigbienen, die erst bei zehn, zwölf Grad und Sonnenschein starten.

Später im Jahr folgen Sukkulenten und Margeriten. Zweitere blühen allerdings erst ein Jahr, nachdem sie ausgesät wurden. Löwenzahn, Schnittlauch, Kirschlorbeer und Jostabeeren dienen Insekten im April und Mai als Nahrungsquelle. Im Hochsommer folgen Lupinen, Rittersporn und Kuckucksnelke. Mönchspfeffer sowie die Herbst- und Besenheide versorgen die kleinen Gartenbesucher zum Ende des Jahres.

Regenwurm: Kunstdünger nährt die Pflanze, jedoch nicht das Leben im Boden. Regenwürmer etwa profitieren von organischem Dünger wie Schafwolle. Im Gegenzug durchlüften sie die Erde. - iStockphoto

„Pflanzen Sie nur bitte keine exotischen Gewächse“, betont der Wattener Biologe Matthias Karadar. Über die Hälfte der Tiroler Tiere sei auf konkrete Pflanzen angewiesen: „So manche Wildbienenart fliegt nur Glockenblumen an. Schmetterlinge suchen oft nach Nelken, Oregano und Thymian. Vögel wiederum sind auf heimische Beeren spezialisiert, weil viele importierte zu große Früchte tragen, die sie nicht schlucken können.“

Versteck im Sanddorn

Schmetterling: Falter sind anspruchsvoll. Viele Arten brauchen spezielle Pflanzen, um darauf Eier zu legen. Der Schwalbenschwanz sucht Fenchel, das Tagpfauenauge Brennnesseln. - iStockphoto

Wer letzteren Verstecke bieten will, muss nicht zwingend Bäume pflanzen: „Was in einer Reihenhaussiedlung schwierig ist.“

Auch Sträucher wie Sanddorn, Liguster oder Berberitze locken Vögel an. An der richtigen Stelle im Garten gepflanzt, dienen die Büsche auch als Strukturelement – etwa als Sichtschutz. Fehlen laut Karadar, dem Betreuer der Initiative „Natur im Garten“ des Tiroler Bildungsforums, nur noch wenige Zutaten für das tierische Grün – wie Nistkästen und Insektenhotels. Doch Vorsicht: All diese Schritte garantieren nicht, dass nun Wildtiere einziehen. Sie müssen das Nektar- und Beerenbuffet erst sensorisch – etwa durch den Duft der Blumen – wahrnehmen, um angelockt zu werden. Zudem ist es ausschlaggebend, welche Tiere sich ohnehin bereits in der Nachbarschaft tummeln.

Doch je abwechslungsreicher man sein Stückchen Natur gestaltet, umso größer die Chance, dass ein zufällig vorbefliegender „Passant“ denkt: „Oh, hier könnte ich doch einziehen.“