Sillian lädt zur Zeitreise

Heuer wird in Sillian das 550-Jahr-Jubiläum der Markterhebung gefeiert. Eine der Veranstaltungen im Festreigen ist die Ausstellung „Sillian — eine Reise durch die Zeit", die am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr im Kultursaal eröffnet wird. Mit Film, Bild und Ton schildert die Schau in zwölf Stationen die Geschichte der Gemeinde an der Grenze zu Südtirol. Es geht um Naturkatastrophen, um Flur- und Ortsnamen, den beginnenden Tourismus und vieles mehr. Zu sehen ist die Ausstellung am 8. Juni (14 bis 18 Uhr), am 9. Juni (11 bis 18 Uhr), am 10. Juni (14 bis 18 Uhr) sowie bis Ende August im Rahmen von Veranstaltungen im Kultursaal. (TT)