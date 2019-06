Bewegung in der Natur ohne Stress und für den guten Zweck

Von Thomas Parth

Ötztal – Die Idee entstand beim Sporteln im Freien; wie könnte es denn anders sein, wenn sich ein ambitioniertes Team aus Tiroler Hobbysportlern zusammenfindet, um seine Leidenschaft für den guten Zweck zu nutzen. Am Sonntag, den 30. Juni, findet rund um die Area47 eine besondere Schnitzeljagd, die Jagd nach dem Charityarrow, statt. Zweier- oder Viererteams melden sich via Homepage an und treten am Rennrad, am Mountainbike oder beim Berggehen ihre Reise an. „Beim Event können 100 Teilnehmer an den Start gehen“, informiert Initiatorin Carina Unterkircher. Sie betont, dass es sich nicht um ein Rennen im herkömmlichen Sinne handle: „Auf jeder Route befindet sich eine Labestation, wo die Teams Aufgaben erledigen müssen. Wer hier am meisten Punkte sammelt, gewinnt. Es steht bei uns nicht der Wettkampf, sondern der Spaß im Vordergrund.“

Schon im Vorjahr konnten bei der Suche nach dem Charityarrow erfolgreich Spenden- und Sponsorengelder gesammelt werden. Die Idee, Sport mit Charity zu verknüpfen, wird heuer im Vorderen Ötztal weitergeführt.

Das Bergteam wandert vom Piburger See hinauf bis zur Armelen Hütte und wieder retour und bewältigt dabei rund sechs Kilometer bei 1000 Höhenmetern.

Das Rennradteam startet in Innsbruck und fährt über Kühtai bis zur Area47. Die zurückgelegte Strecke liegt bei zirka 62 Kilometern.

Die Mountainbiker erstrampeln sich die gut 15 Kilometer lange Runde von der Area47 bzw. der Ötztaler Höhe bis zum Piburger See und wieder zurück zur Area.

Ab 14 Uhr spielen diverse Live-Bands in der Area47, wo auch die Afterparty mit Kür der Gewinner stattfindet. Die Initiativen POW (protect our winters) und CUP (cancer of unknown primary) kommen heuer in den Genuss der lukrierten Charity-Gelder.