Viel mehr als nur ein nacktes Gipfelkreuz

Von Irene Rapp

August 1869. Am 13. Tag des Monats wird Geschichte geschrieben. Der Wiener Paul Grohmann steigt als Erster auf den Gipfel des Langkofels, einen 3181 Meter hohen Felsklotz in den Dolomiten, der lange als unbezwingbar gegolten hat. 83 Jahre später, im Jahr 1952, klettert der junge Bergführer Toni Demetz aus dem Grödner Tal mit zwei Gästen auf den Langkofel.

Über die „Pichlroute“ geht es bergauf, Eile ist angesagt, da am Nachmittag Gewitter angekündigt sind. Alles geht gut, vorerst. Beim Abstieg zieht sich jedoch der Himmel über dem Trio zusammen. Und dann schlägt der Blitz ein, trifft die drei Bergsteiger. Das Drama beginnt.

Toni Demetz (links) starb 1952 am Langkofel, zwei Jahre später errichtete seine Familie ein Kreuz am Unglücks­ort – darunter kniet Johannes Demetz. -

Vater findet Sohn

Johannes Demetz, Vater von Toni, ist zur selben Zeit ebenfalls mit Bergsteigern im selben Bergmassiv unterwegs. Der erfahrene Bergführer befürchtet das Schlimmste, als der Sohn am Abend nicht heimkehrt ins Grödner Tal. Frühmorgens eilt er auf den Langkofel, findet die drei Bergsteiger. Zwei tot, darunter sein Sohn. Der Dritte kämpft um sein Leben.

„Diese Geschichte ist mir sehr nahe gegangen“, erzählt Hans-Joachim Löwer. Der Deutsche hat mit Nachfahren der Südtiroler Familie gesprochen, die bereit waren, berührende Bilder freizugeben. Eines zeigt, wie der tote Toni Demetz im Sarg zum Friedhof gebracht wird – dahinter zieht sich der atemberaubend schroffe Langkofel in die Höhe.

Auf einem anderen Schwarz-Weiß-Bild ist Johannes Demetz kniend am Kreuz zu sehen, welches auf dem Langkofel steht.

Großglockner. Am höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, wurde das erste schriftlich erwähnte Gipfelkreuz aufgestellt. Wie sich die Mitglieder der Expedition 1800 hinaufgekämpft haben mögen, zeigt das Foto aus einer Filmaufnahme. -

1954 hat es Albert Demetz, ein jüngerer Bruder von Toni, anfertigen und an der Stelle anbringen lassen, wo die zwei Bergsteiger gestorben sind. Das Foto zeigt eine Handvoll Personen um das Kreuz geschart und einen Priester, der die Hände zum Himmel hebt. Der Schmerz über die Tragödie ist trotz des Alters der Aufnahme noch spürbar.

Solche Geschichten hat Hans-Joachim Löwer in zwei Jahren viele erfahren. Geschichten voll privater Dramen, beeinflusst von Politik und als Beispiel für menschliche Leidenschaft. Eine Gemeinsamkeit eint jedoch alle 100 Erzählungen, die der Deutsche in seinem Buch zusammengetragen hat: Im Mittelpunkt steht immer ein Gipfelkreuz.

Auf einmal gab es viele Fragen

Die Idee dazu kam Löwer am Brünstlkopf, einer undramatischen Erhebung bei Garmisch-Partenkirchen. „Da standen auf dem Gipfelkreuz verwitterte Namen für Kameraden.“ Die Neugierde des 71-Jährigen war, trotz vieler Momente unter Gipfelkreuzen zuvor, geweckt.

Hitlerberg. 1933 beschloss die deutsche Gemeinde Wackersberg, den Heigelkopf in Hitlerberg umzubenennen. Am Gipfel wurde ein Hakenkreuz aufgestellt. -

Welche Kameraden waren gemeint: Bergkameraden? Kriegskameraden? Welche Geschichte steckte hinter dem Kreuz? Welche Schicksale? Welche Träume? Welches Gelübde? Daheim dann setzte er sich an den Computer, recherchierte im Internet. Suchte mit nicht ganz großem Erfolg nach Büchern über Gipfelkreuze. Und nach einzigartigen Geschichten, die dahintersteckten. Nicht umsonst hat es daher die Lamsenspitze im Karwendel in sein Werk geschafft.

1978 wollen zwei Mitglieder der Ortsgruppe Eching-Neufahrn der DAV-Sektion Oberland ein neues Kreuz auf dem 2508 Meter hohen Berg errichten. Konrad Buchleitner zeichnet einen Entwurf, tatkräftig unterstützt wird er von Raimund Mim. Als sie das Kreuz von Deutschland über die Grenze nach Österreich bringen wollen, kommt es zum Eklat: Die österreichischen Zöllner verlangen Einfuhrumsatzsteuer, 19 Prozent. Doch was sind die sieben Einzelteile des Kreuzes wert?

Pflichtbewusste Zöllner

„Wie viel Bargeld ham S’ denn dabei?“, werden die Deutschen von dem Beamten gefragt. Am Ende sind rund 140 Deutsche Mark, 970 Schilling, zu zahlen. Der Unmut darüber lässt sich nicht unterdrücken: Kein Geld ist zuvor für das neue Kreuz geflossen, weil Tausende freiwillige Arbeitsstunden und Material kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Die Posse schafft es in die Medien und dann geht es erst richtig los.

Ein Kreuz am höchsten Punkt. Gipfelkreuze können viele Geschichten erzählen – jenes am Großglockner (Bild) wurde 80 Jahre nach der Erstbesteigung errichtet. -

Denn der damalige Finanzminister Hannes Androsch rechtfertigt das Vorgehen seiner Beamten. Die Tiroler Touristiker hingegen fürchten um ihr Image als beliebtes Urlaubsland der Deutschen. Vier Wochen nach dem Vorfall an der Grenze schickt Landesrat Luis Bassetti einen Brief an die Ortsgruppe Eching-Neufahrn samt einem Scheck.

Das Geld stammt aus den Mitteln der Tiroler Fremdenverkehrswerbung, wie der Wirtschaftslandesrat erklärt. Und so nimmt die Geschichte doch noch ein gutes Ende.

Berge haben seit jeher die Menschen fasziniert. „Viele Bergvölker haben ihre Götter in den Bergen verortet. Berge dienten auch als Zeremonienplätze“, sagt Löwer.

Allerdings dauerte es lange, bis Menschen auf die Idee kommen, die Spitzen mit einem Kreuz zu versehen. „Das erste dokumentierte Gipfelkreuz ist jenes vom Großglockner“, ist im Buch „Gipfelkreuze. Träume, Triumphe, Tragödien“ von Löwer nachzulesen.

Buch-Info Das Buch „Gipfelkreuze. Träume, Triumphe, Tragödien“ ist im Tyrolia-Verlag erschienen. 336 Seiten, mit zahlreichen farbigen und Schwarz-Weiß-Abbildungen. Preis: 29,95 Euro. Autor Hans-Joachim Löwer erzählt von 100 Gipfelkreuzen in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz (und wie diese zu erreichen sind). 43 der 100 Erzählungen spielen in Österreich. Frankreich und Slowenien wurden ausge­spart, da es dort kaum Kreuze gibt.

Expedition zum Glockner

Ein aufsehenerregendes Unterfangen: Im Jahr 1800 will Franz II. Xaver Altgraf von Salm-Reifferscheidt, Bischof der Diözese Gurk, den höchsten Berg Österreichs mit dem christlichen Symbol ausstatten. Eine große Expedition, bestehend aus Wissenschaftern unterschiedlicher Fächer, wird von ihm bezahlt, um den unbestiegenen Berg zu entjungfern.

Am 28. Juli schafft es ein Teil der Gruppe auf den 3798 Meter hohen Gipfel. Vier Einheimische stehen am höchsten Punkt. Bischof Salm steigt bis zu der Stelle, die heute „Adlersruh“ heißt. Doch weil die Expedition erst dann als gelungen gilt, wenn einer von den „hohen Herren“ ganz oben steht, steigt das Quartett noch einmal ab, um Mathias Hautzendorfer, Pfarrer von Rangersdorf, zum Gipfel zu bringen. Der ist am Kleinglockner zurückgeblieben, von großer Angst gebremst. Als er dann jedoch auf dem Großglockner steht, jubeln und juchzen die Bauern, ist nachzulesen.

Hans-Joachim Löwers Geschichten lesen sich so, als wäre er persönlich dabei gewesen. Man kann die Emotionen spüren, von Hoffnung und Angst bis Freude und Leidenschaft. Dementsprechend groß war der Aufwand, um zu den vielen Details zu kommen. „Ich habe 20.000 Kilometer zurückgelegt. War zwei Jahre lang, sommers wie winters, unterwegs. Und rund 70 der beschriebenen Gipfel habe ich selbst bestiegen“, erzählt der 71-Jährige. Um dann in einem Nebensatz zu erwähnen, dass er auch noch an die 3000 E-Mails verschickt hat, um Informationen und Fotos zu erhalten.

Der Hitlerberg in Wackersberg

Und mitunter wirken Geschichten bis in die Gegenwart nach. Am Heigelkopf in Wackersberg, südlich von Bayern, reift 1933 ein ehrgeiziger Plan heran. Auf Gemeindegebiet liegt der 1248 Meter hohe Blomberg – gerade eben wurde Werner von Blomberg zum Reichswehrminis­ter ernannt. Die Wackersberger wollen daher dem ganzen Kamm mit Namen der „zur Zeit größten Deutschen“ versehen – von Hitlerberg bis Hindenburghöhe.

In der Folge wird am Gipfel des Hitlerbergs ein zwölf Meter hohes Hakenkreuz aufgestellt, welches im April 1945 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wieder entfernt wird. 2019: Wer bei „Google Earth“ den Begriff „Hitlerberg“ eingibt, wird zum Heigelkopf geführt. Die Gemeinde Wackersberg hat natürlich keine Freude. Doch vermutlich hat „Google Earth“ die Infos vom US-Geheimdienst NGA übernommen. PS: 2019 steht am Gipfel des Heigelkopfs ein normales Gipfelkreuz. Doch das ist wieder eine andere Geschichte.