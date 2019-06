Neuer Zeitplan für die Wildwasser-Wettkämpfe in Osttirol

Aufgrund der hohen Wasserstände auf der Isel und der Drau mussten die Streckenpläne und Programmpunkte der Deutschen und Österreichischen Meisterschaften im Wildwasser-Kanusport geändert werden. Morgen finden die Classic-Rennen statt: von 10 bis 13 Uhr zwischen dem Kosakensteg Tristach und der Fußgängerbrücke beim Dolomitengolfplatz. Von 14 bis 18 Uhr starten die Teilnehmer an den Classic-Rennen beim Leisacher Sportplatz und fahren ebenfalls bis zum Dolomitengolfplatz. Am Freitag finden die Sprint-Rennen von 10 bis 15 Uhr in der Pfister statt, am Samstag von 10 bis 18 Uhr am Iselkatarakt bei der Tirolerbrücke. (TT)