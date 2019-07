Die Drachen flogen über den Heiterwanger See

Gleich 15 Mannschaften hatten am Sonntag am Drachenbootrennen des Rotary Clubs Reutte-Füssen teilgenommen. So nahe am kühlen Wasser und trotzdem für die gute Sache schwitzen müssen — das betraf weit über 200 Paddler bei Kaiserwetter am Heiterwanger See. Die Einnahmen der Charity-Veranstaltung werden wie immer sozialen Zwecken in der Region zugeführt. So manche Equipe dürfte schon mit den Booten näher vertraut gewesen sein, lagen sie im Ziel doch gleich eine Bootslänge vor den anderen. Im deutschen Finale hatte dann die Firma „iwis smart connect", früher Unimet, die Drachennase ganz knapp vor dem Bauunternehmen Heer. (hm)