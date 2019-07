Der Patscherkofel hat am Sonntag den Blues

Der Innsbrucker Hausberg hat den Blues: Und das hat rein gar nichts mit der laufenden politischen Debatte über die Kostenexplosion beim Neubau der Patscherkofelbahn zu tun. Vielmehr laden die Almen und Restaurants am Patscherkofel am Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr zum geselligen Beisammensein mit Blues und vergleichbaren Klängen ein. So soll die Veranstaltung auch auf das kommende „New Orleans Festival“ (18. bis 21. Juli) einstimmen.

Zwei „Blues-Tramp-Routen“ stehen für musikinteres­sierte Wanderer zur Auswahl: Die eine führt von der Bergstation über Boscheben, die Patscherkofel-Gipfelstube, das Restaurant „Das Kofel“ und/oder das Schutzhaus Patscherkofel zurück zur Bergstation. Route 2 verläuft von der Mittelstation über die Patscher Alm, die Hochmahd­alm, „Das Kofel“ und das Schutzhaus zur Bergstation.

Danach, von 17 bis 18 Uhr, wartet im Restaurant „Das Hausberg“ in der Talstation noch eine Jamsession. Mit dabei ist „Mr. New Orleans“ Markus Linder mit seiner Melodika. Die Patscherkofelbahn bietet an der Kassa spezielle Blueswandertickets an. (TT)