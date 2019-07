Starkenberger Homerun als völlig neuartiges Laufevent

Von Alexander Paschinger

Imst, Landeck – Vor einem Jahr wurde der Starkenberger Panoramaweg mit seinen knapp 53 Kilometern, gesplittet in sieben Etappen zwischen dem Schloss Fernstein und dem Schloss Landeck, eröffnet. Und er habe sich „sehr gut entwickelt“, betont der Geschäftsführer des Imst Tourismus, Thomas Köhle, gegenüber der TT: „Allein an der Zählstelle Rosengartenschlucht haben wir vergangene Woche bereits über 40.000 Wanderer registriert.“ Um den Weg noch mehr ins Bewusstsein zu rücken, wird er im kommenden Jahr sogar Eingang in den Rennkalender der Trailrunner finden – als „Starkenberger Homerun“.

Die Idee stammt vom Obmann des Imst Tourismus, Hannes Staggl: „Das wäre eine Möglichkeit, den Starkenberger Panoramaweg bekannt zu machen.“ Da die 53 Kilometer für einen Läufer allein kaum zu machen sind, wurde gemeinsam mit Heinrich Albrecht von „Plan B“ und Rene Mair ein neues Konzept geboren: Zwei Athleten auf zwei Strecken als ein Team und mit einem Ziel – nämlich Imst. Der erste Läufer startet am Fernsteinsee (22 km) oder in Obtarrenz (8 km), der Partner läuft dann von Schloss Landeck (26 km) oder von Imsterberg (13 km) los. Beide Zeiten werden addiert. Man rechnet im ersten Jahr (18. und 19. September 2020) mit rund 500 Teilnehmern, also 250 Teams. „Wir sprechen eine Klientel an, welche auch Einsteiger sein können“, so Albrecht.

Für beeindruckende Bilder im Werbevideo sorgten übrigens Landecker HAK-Schüler. Direktor Reinhold Greuter: „Wir sind eine von sechs Medien-HAK in Österreich.“