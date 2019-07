Haraka! Haraka! Die Kenianer in Kals

Von Jürgen Heiss

Haraka! Haraka!”, ruft Geoffrey auf Suaheli, der meistgesprochenen Sprache in Kenia. Haraka heißt auf Deutsch „schnell“. Und schnell, locker und mit viel Gefühl erhöht der Sportprofi noch einmal etwas die Geschwindigkeit, um bei seinem bereits am Anschlag laufenden Gast auch wirklich den optimalen Trainingseffekt zu erzielen.

Die Profis machen in Osttirol den Gästen des Laufcamps Beine. - Jürgen Heiss

Geoffrey Gikuni Ndungu, so sein ganzer Name, ist einer von derzeit elf kenianischen Profiläuferinnen und Profiläufern, die in Kals am Großglockner Quartier bezogen haben. Dort feilen sie nicht bloß an ihrer eigenen Verfassung, sondern trainieren in Laufcamps drei Monate lang zahlende Gäste.

Organisiert wird das Osttiroler Trainingscamp von dem in Österreich und in Kenia registrierten Laufverein run2gether (r2g). Das Außergewöhnliche daran: Der gesamte Gewinn aus dieser Tätigkeit fließt in Sozialprojekte im Gebiet des kenianischen Dorfes Kiambogo. Begonnen hat alles im Jahr 2008 mit einem Trainingsaufenthalt des österreichischen Orientierungsläufers Thomas Krejci in Kenia. Bei seinem Aufenthalt profitierte Krejci nicht bloß läuferisch, sondern auch menschlich.

In Kiambogo, einem auf 2400 Metern Seehöhe gelegenen Dorf 80 Kilometer nordwestlich von Nairobi, schloss er unter anderem Freundschaft mit dem mittlerweile zweifachen Dublin-Marathon-Gewinner Geoffrey Gikuni Ndungu. Aufgrund der allgegenwärtigen Armut kam Krejci ins Grübeln, wie er den Menschen in Kenia etwas zurückgeben könnte. So entstand die Idee, ein von kenianischen Läufern betreutes Trainingscamp für Hobbyläuferinnen und -läufer in Österreich zu veranstalten.

Der Unterschied zur Heimat ist groß, aber die Gäste aus Kenia haben Kals schon lieb gewonnen. - Jürgen Heiss

Ein Millionen-Projekt

Die Idee mutierte zu einem Sozialprojekt ungeahnten Ausmaßes. Insgesamt wurden im vergangenen Jahrzehnt mehr als eine Million Euro lukriert. In Kiambogo entstand mittlerweile ein komplettes Trainingszentrum. 40 bis 50 kenianische Läufer erhalten dort gratis Unterkunft und Verpflegung, zwei Trainer stehen zur Verfügung. Ausgesucht werden die Glücklichen nach Talent und sozialen Maßstäben. Außerdem wurde im Dorf eine Schule errichtet, zwei Lehrpersonen bezahlt der Verein. Jedes Jahr wird zudem ein besonderes Projekt durchgeführt.

Dieses Jahr sollen die rund 1000 Schüler in dem Gebiet warme Jacken erhalten. „Das momentan wichtigste r2g-Projekt ist, Wasser zu beschaffen. Derzeit müssen einige Familien vier Kilometer gehen, um zur einzigen Quelle in der Umgebung zu kommen“, sagt Peter Chege Wangari, der in Kiambogo geboren wurde und für den Ablauf der Projekte verantwortlich ist. Derzeit trainiert der 31-Jährige in Osttirol.

Im Laufcamp wurden auch Besucherunterkünfte für Gäste geschaffen. „Ich habe vor mehreren Jahren mit 20 Euro monatlich die Patenschaft für die fünfjährige Monika übernommen. Diese wollte ich persönlich kennen lernen. Mittlerweile kenne ich die ganze Familie und habe noch ein weiteres Kind, den John (5), dazugenommen. Ich bin begeistert von der Herzlichkeit der Menschen“, berichtet Ingrid Brandstätter aus Innsbruck, laufbegeisterte Richterin beim Oberlandesgericht, langjähriges Mitglied bei r2g und Teilnehmerin in Kals von ihren Erfahrungen.

Am Sportplatz wird an der Lauftechnik gefeilt. - Jürgen Heiss

Wer das Laufcamp in Kenia besuchen möchte, braucht sich übrigens nicht zu fürchten. In dessen Umgebung gibt es keine Raubtiere mehr. Hingegen kann es schon passieren, dass man beim obligatorischen Morgenlauf einer Zebraherde oder Giraffen begegnet.

Von der Ebene auf den Berg

Beim Lauftraining in Kals ist wohl maximal bei der Begegnung mit Kühen ein wenig Vorsicht geboten. Eine Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Osttirol ermöglicht das heuer erstmalig dort abgehaltene Höhenlauftraining mit Berglaufeinheiten. Die Teilnehmer sind ein bunt gemischter Haufen aus Hobbyläufern. Ihre Beweggründe sind sehr unterschiedlich.

Peter Chege Wangari, das wichtigste Bindeglied, und Thomas Krejci, unermüdlicher Initiator. - Jürgen Heiss

Einige haben sich ein besonderes Ziel – oft ist das ein Marathon oder ein langer Lauf – gesetzt, zu dessen Erreichen die Laufwoche entscheidend beitragen soll, andere wollen ihre Lauftechnik verbessern oder einfach Spaß beim Laufen in der Gruppe haben. Und dann gibt es noch die immer größer werdende Zahl von Teilnehmern, für die der Besuch eines Laufcamps von run2gether zum üblichen Jahresprogramm gehört. Diese Sportler sind vom sozialen Hintergrund, dem Kennenlernen einer anderen Kultur und von der besonderen Atmosphäre im Camp begeistert.

Rund 20 kenianische Profis kommen während der drei Monate zum Trainieren, Geldverdienen, aber auch zum kulturellen Austausch und Verständnis nach Europa. Die Vollpension im Camp wird von den Läufern selbst auf kenianische Art mit Linsen-, Bohnen-, Kohl-, Kartoffelgerichten, Nudeln und viel Polenta zubereitet. Der Verzicht auf Bier, Wein und Kaffee wird angeraten. Festgehalten wird auch am Trainingsablauf nach kenianischem Muster. So steht beispielsweise in ganz Kenia und in Kals am Dienstag „Speedwork“ auf dem Programm – man sieht somit an Dienstagen im ganzen Land Läufer, die eine Minute rennen, als wäre ein Löwe hinter ihnen her, und in der nächsten Minute gemütlich einhertrotten.

Ein Servus für die Profis

Das Profilaufteam ist seit Ende Juni in Kals stationiert. Und in dieser Zeit wird es wohl Usus bleiben, dass jeder Passant, der den Läufern bei Trainingsrunden begegnet, mit einem breiten Lächeln und einem „Guten Morgen“, „Hallo“ oder „Servus“ bedacht wird. Wie so oft erfolgt die leichteste Kontaktaufnahme über die Kinder. Und mittlerweile kommt es schon vor, dass auf der Terrasse der Kenyan Lounge, dem Stützpunkt der Läufer, fünf Kalser Kinder das kenianische Essen ausprobieren. Ihre einhellige Meinung: „Das schmeckt sehr gut.“

Die Jugendlichen unterhalten sich dabei mit den Laufprofis angeregt über alles Mögliche und verbessern danmit gegenseitig ihre Englischkenntnisse. Noch mehr Motivation für Fremdsprachenunterricht kann es wohl kaum geben. Und prompt wird die Gegeneinladung zum Essen ausgesprochen: „Do you have time? Today we play football at five o’clock.” Natürlich wird die Verabredung zum Spiel gleich fixiert, wobei es die Jungs besonders toll finden, dass ein Läufer Ronaldo heißt. Neben der menschlichen Komponente bergen die Laufwochen durch die Bettenauslastung der umliegenden Gästehäuser auch eine zusätzliche wirtschaftliche.

Bekannt ist die orange-weiße Dress des run2gether-Teams mittlerweile vielen österreichischen Laufbegeisterten von der Übertragung des Vienna City Marathons (VCM). Bei der wohl wichtigsten Laufveranstaltung Österreichs wurden die Profis aus Kenia in den vergangenen Jahren vermehrt von heimischen Spitzensportlern wie z. B. Eva Wutti und Valentin Pfeil gebucht.

Ein breites Netzwerk von heimischen r2g-Mitgliedern hilft mit, die Kosten für die Läufe möglichst gering zu halten. Schlafplätze in Privatwohnungen werden zur Verfügung gestellt und die Sportlerinnen und Sportler privat transportiert und verköstigt.

Die Schattenseiten und das Gute

Thomas Krejci wohnt im Südburgenland und überarbeitet im Brotberuf Wanderkarten für Verlage. Was ihn hin und wieder ein wenig schmerzt, ist die Tatsache, dass ihn manche Zeitgenossen in einen Topf mit jenen Managern werfen, die ohne Rücksicht auf Verluste Lauftalente in Kenia suchen, nach Europa holen und sie bei nicht entsprechenden Leistungen sofort wieder durch neue ersetzen.

Befragt, was ihm das Projekt bringt – abgesehen von einer erheblichen Menge an Arbeit: „Mein Benefit an der Sache ist, dass ich drei Monate lang mit den kenianischen Athleten und den Gästen in den Bergen, die ich liebe, verbringen darf, und ganz besonders das Gefühl, mit dem Projekt in Kenia zumindest mitgeholfen zu haben, die Welt ein bisschen besser zu machen.“