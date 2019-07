Top-Urlaubsdestinationen der Österreicher heuer Kreta und Ibiza

Wien – Chania auf der griechischen Insel Kreta war heuer die Trend-Destination der Österreicher. Die Stadt verzeichnete im 1. Halbjahr 2019 im Jahresvergleich ein Plus von 106 Prozent auf den heimischen Online-Buchungsportalen. Auf Platz 2 folgt das zypriotische Larnaca (plus 48,2), dahinter die Partyinsel Ibiza (plus 47,7 Prozent), die seit zwei Monaten die Innenpolitik-Berichterstattung bestimmt.

Etwas anders als bei den Onlineplattformen sieht das Buchungsverhalten in den Reisebüros aus. Das stärkste Plus verzeichneten hier das bulgarische Burgas sowie das griechische Kos. Und während online das begehrteste Flugziel das türkische Antalya war, war die Nummer eins in den Reisebüros Palma de Mallorca, berichtet das Fachmagazin „Tourist Austria International“.

Für Daniel Frick, Chef der Onlineplattform „Urlaubsguru“ kam der „Ibiza-Skandal“ rund um Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) jedenfalls genau zum richtigen Zeitpunkt um die spanische Insel zu pushen: „Denn ab Mitte Mai steigen die Buchungen für den anstehenden Sommerurlaub“ (APA)