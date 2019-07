Schützen-Talschaftsfest im Kaunertal

Die Schützen-Talschaft Pontlatz feiert ihr Talschaftsfest am 27. und 28. Juli beim Gemeindehaus im Kaunertal. Los geht es am Samstag ab 17 Uhr mit DJ Martin und der Mühlbachmusi. Um 21 Uhr gibt es einen großen Zapfenstreich der Musikkapelle Kaunertal. Der Sonntag startet um 9.30 mit einer Feldmesse beim Kaser. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Musikkapelle Kaunertal und die Gruppe Stuanbriggler ab 11.30 Uhr. Bei Schlechtwetter wird das Fest am Samstag abgesagt und am Sonntag ins „Quellalpin" verlegt. (TT)