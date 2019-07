Kinderleicht: Perfekte Urlaubsfotos in fünf Schritten

Von Matthias Christler

Zuerst einmal eine große Entschuldigung an all jene lieben Menschen in meiner Umgebung, denen ich wieder und wieder auf die Nerven gehe mit der immer gleichen Digital-Detox-Belehrung: „Jetzt lass das Handy liegen, wir brauchen kein Foto, genieß doch lieber den Moment.“ Ist ja gut gemeint, weil so viele Urlaubstage im Jahr gibt es nun auch wieder nicht und die soll man dann voll und ganz auskosten. Aber offenbar ein schlechter Rat, denn diese Fotografie-Abneigung ist wissenschaftlich nicht haltbar.

Eine Studie der University of Southern California ergab sogar das Gegenteil: Menschen, die bei einem Experiment ein Ereignis fotografieren sollten, erlebten den Moment intensiver als jene ohne Kamera. Die Fotografen konzentrierten sich mehr, fokussierten auf bestimmte Objekte und genossen das Ereignis laut den Studienautoren dadurch nachweislich mehr. Bevor aber jetzt jeder im Urlaub wie ein wildgewordener Cowboy auf jedes Objekt zielt und den Auslöser drückt, doch noch der eine oder andere Rat vom Profi. Der Innsbrucker Fotograf Danijel Jovanovic ist bekannt für seine fantastischen Bilder von Innsbruck, etwa bei nächtlichen Gewittern. Im Moment erholt er sich gerade selbst in Griechenland und die Kamera ist natürlich immer dabei.

1. Die Kamera

Eine von Hartlauer in Auftrag gegebene Umfrage hat vor Kurzem ergeben, dass der Österreicher im Durchschnitt 13,4 Fotos an einem Urlaubstag macht, im Alltag sind es nur 2,3. Mittlerweile werden 95 Prozent aller Urlaubsfotos mit dem Smartphone geschossen. Fragt man den Profi, könnte der jetzt naserümpfend über die Qualität der eingebauten Kameras spotten – tut er aber nicht: „Ich würde sagen, mit den neuen Smartphone-Generationen ist normales Schnappschuss-Fotografieren im Urlaub bestens möglich“, meint Jovanovic.

Alleskönner darf man sich allerdings bei billigen schon gar nicht und auch nicht bei Premium-Geräten von Apple, Samsung und Huawei erwarten, die zum Teil mit mehr als 40 Megapixeln Auflösung Werbung machen. Der Fotograf meint dazu: „Wer bei schlechterem Licht gute Fotos machen oder die Aufnahme daheim groß aufziehen will, wird um eine Systemkamera (Anm. Kamera mit austauschbarem Objektiv) oder eine DSLR (Anm. Spiegelreflexkamera) nicht herumkommen.“

Bastelstunde. Das Fotoalbum hat den Vorteil, dass man den Urlaub beim Basteln noch einmal erlebt. - iStock

2. Das Fotografieren

Guter Rat ist bei der Verwendung der Kamera an dieser Stelle nicht teuer, etwas Zeit sollte man sich vor dem Urlaub aber schon nehmen. Denn die beste (Smartphone-)Kamera nützt nichts, wenn man sie nicht verwenden kann. Deshalb daheim schon ausprobieren und Fotos machen. Wenn dann plötzlich im Urlaub die Farben am Display ganz anders aussehen, ist nicht das Gerät kaputt, sondern man hat die Tageszeit falsch gewählt. „Gerade im Süden“, so Jo- vanovic, „sollte man es vermei-den, in der Mittagssonne zu fotografieren. Die Sonne steht im Zenit und sorgt zum Beispiel bei Porträts für harte Schatten im Gesicht. Fotografiert man hingegen das glasklare Meer, ist diese Tageszeit am besten, da die Farben besonders gut hervorgehoben werden.“

Prinzipiell aber seien die Morgen- und die Abendsonne am besten für schöne Aufnahmen geeignet. Die tiefe Sonne sorgt nämlich bei Porträts für einen natürlichen Weichzeichner und eine schöne Ausleuchtung des Gesichts. Die Landschaften erscheinen weicher und silhouettenartig.

Schön und gut, einzigartig aber wohl nicht. Immerhin wird es keinen Ort auf der Welt mehr geben, von dem nicht schon Zigtausende Fotos im Internet zu finden sind. Die Lösung: andere Perspektiven finden, sich mal hinlegen auf den Boden, Menschen aufs Bild holen, kreativ sein. Ein wenig abschauen ist aber erlaubt, weil nicht jeder ein gutes Auge fürs Fotografieren haben kann. „Wer ein Problem damit hat, kann auf Instagram mit der Hashtag-Suche den Ort finden und sich inspirieren lassen“, verrät der Profi den Weg zum perfekten Bild.

3. Das Speichern

Jetzt hat man es also geschafft, dank einer guten Ausrüstung und der richtigen Handhabung gelingt ein tolles Foto nach dem anderen, dann noch eines und noch eines, Dutzende, Hunderte, aber was nun?

Kreativ. Daheim können die Fotos auf viele Arten verewigt werden. - iStock

Jovanovic hat im Urlaub stets mehrere Speicherkarten dabei, damit nichts verloren geht. Übrigens lassen sich auch Daten vom Smartphone über den so genannten OTG-Adapter auf Speicherkarten, USB-Sticks und externen Festplatten speichern. Der Fotograf rät außerdem, die Fotos direkt in die „Cloud“ zu laden – also bei Internet-Diensten für eine externe Speicherung. Beide Varianten, Speicherkarte und Cloud, haben den Vorteil, dass die Daten sicher sind, selbst wenn das Smartphone auf Reisen gestohlen wird oder verloren geht.

4. Die Bearbeitung

Manche können es gar nicht erwarten, die Daheimgebliebenen zu beglücken. „Wer das Foto sofort am Handy bearbeiten will, dem kann ich Snapseed empfehlen. Diese App ist sehr umfangreich und kostenlos“, sagt Jovanovic über die schnelle Bild-Bearbeitung.

Zu Hause hat man zwei Möglichkeiten: Die Fotos am Handy lassen und hin und wieder anschauen. Oder man geht an die Arbeit. Das heißt, die Erinnerungen auf den Computer laden und aussortieren. Man muss nicht so radikal sein wie Marie Kondo, die von jedem Ereignis nur fünf Fotos behält. Für die Bearbeitung am Computer findet man zahlreiche, kostenlose Programme abseits von Photoshop. Eine der beliebtesten Alternativen ist „Gimp“.

Vorführung. Tablet oder Smart-TV eignen sich für moderne Diashows. - iStock

5. Das Präsentieren

Endlich, der schöne Moment im Urlaub hat es nach Hause geschafft und bleibt erhalten. Wie präsentiert man ihn stolz? Mit der guten alten Diashow? Fast. „Für daheim empfiehlt sich ein Smart-TV zum Ansehen der Fotos, wenn man Besuch hat“, verweist Jovanovic auf moderne Fernseher, bei denen die Aufnahmen wie ein Wandgemälde wirken. Entweder holt man sich die Fotos von der Cloud auf den Fernseher oder steckt einen USB-Stick an. Wer es lieber analog mag, hat inzwischen zahlreiche Möglichkeiten: Daheim ausdrucken ist oft zeitaufwändig und kann mit Papier und Patronen teuer werden; in vielen Drogerien oder in Online-Shops kommt man unkompliziert zum gleichen Ergebnis. Zudem lassen sich ganze Fotobücher zusammenstellen.

Für Jovanovic ist das gedruckte Foto „immer noch die schönste Erinnerung. Und von den gelungenen Aufnahmen kann man sich ein Wandbild machen und aufhängen.“ So bleibt der Urlaub wirklich unvergesslich.