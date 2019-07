Hochbetrieb im Wespennest nach kühlem Frühjahr in Tirol

Von Theresa Mair

Wespen mögen es warm. Kaum schaut die Sonne nach den Regentagen wieder heraus, sind sie auch schon da, um sich ihr Stück vom Kuchen zu holen oder am Eisbecher mitzunaschen.

Alles halb so schlimm – man teilt doch gern mit nützlichen Insekten – wäre da nicht auch die Angst davor, von der lästigen „Wepsen“ gestochen zu werden. „Die meisten Menschen wissen gar nicht, ob sie allergisch sind“, nennt Schädlingsbekämpfer Michael Amstätter einen der Hauptgründe, warum er gerufen wird, wenn am Haus ein Wespennest entdeckt wird.

Eine lästige Deutsche Wespe. - iStock

Momentan hat der Innsbrucker besonders viel zu tun. Im Frühling bzw. Frühsommer war es außergewöhnlich kühl und regnerisch. Da sind die Wespen weniger aufgefallen, jetzt dafür umso mehr. Zudem ist die Feuerwehr nur zuständig, wenn aufgrund der Wespen tatsächlich Gefahr im Verzug ist. Sonst sind Wespennester das Metier der Schädlingsbekämpfer.

Bis zur Brust reichte Michael Amstätter „sein“ bisher größtes Wespennest. - Thomas Böhm

„Ich habe heute bei einem Kunden 20 Wespennester entfernt. Der hatte auch so eine Glasüberdachung über dem Balkon und eine Holzverschalung.“ Er zeigt auf ein etwa handtellergroßes Wespennest, das zwischen Glasdach und Holzfassade am Balkon einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Pradl klebt. Holz heizt sich untertags auf und bleibt auch in Sommernächten noch kuschelig warm. Solche Plätze, dazu gehören auch Jalousie-Kästen, Dachbalken und Ritzen am Dachboden, mögen die wetterfühligen Viecherln besonders gern. Beim Baumaterial für die Nester sind Wespen nicht heikel, sie verkleben alles, was sie kriegen können. Oft sind das Gräser, Holzstückchen und Styropor von Dämmungen. Wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, dass man bald neue Haustiere hat. Amstätter erinnert sich z. B. an eine Kundschaft, bei der sich die Wespen regelrecht über den Fensterrahmen „in die Wohnung hineingefressen“ und hinter der Vorhangstange ihr Nest gebaut haben.

Das größte Wespennest, das Amstätter bisher zu Gesicht bekommen hat, reichte ihm bis auf Brusthöhe. „Das war letztes Jahr in Reutte in einem Kamin“, sagt er. Obwohl Wespen den Winter normalerweise nicht überleben, könne es an speziellen, ganz gemütlichen Plätzchen sein, dass die Königin und die Eier überwintern und im nächsten Jahr das Nest neu mit Arbeiterinnen besiedelt wird – und weiterwächst.

Größer geworden wäre auch das Nest in Pradl. Darin sind Eier, die wie weiße Tic-Tac-Zuckerl aussehen. Die Bewohnerin der Wohnung hat Amstätter gerufen, nachdem sie die Wespen einen Monat lang beim Ein- und Ausflug beobachtet hat. Sie machte sich Sorgen, dass ihre Katzen beim Fangenspielen mit den Insekten gestochen werden. Nachdem sich der Schädlingsbekämpfer versichert hat, dass es sich tatsächlich um Wespen handelt, schreitet er zur Tat. Bei Bienen wäre ein Imker gefragt gewesen.

Mit Hochdruck bläst der Schädlingsbekämpfer ein weißes Giftpulver ins Nest. - Thomas Böhm

Allerdings ruft Dominik Linhard, Biologe bei der Umweltorganisation GLOBAL 2000, in Erinnerung, dass auch Wespen nicht nur lästig sind. „Wespen sind nützlich als Bestäuber und als Räuber, die Schädlinge wie Blattläuse und Raupen fressen“. Von den rund 100 in Mitteleuropa heimischen Wespenarten fallen nur zwei – die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe – unangenehm auf. Diese zwei sind es, die sich beim Kuchen bedienen, um den Nachwuchs mit Eiweiß zu versorgen. „Die Gallische Feldwespe dagegen schaut der Deutschen Wespe sehr ähnlich, aber die ignoriert den Menschen eher. Man soll nicht in Panik verfallen, denn die Chancen stehen gut, dass es sich um eine völlig friedfertige Wespe handelt“, sagt Linhard. Zumal die meisten Wespen parasitären Arten angehörten, die ihren Stachel nicht dazu benützen, um Menschen zu stechen – sondern um damit ihre Eier in Raupen oder Läusen abzulegen. Bevor man ein Wespennest entfernt, sollte man daher versuchen, die Art zu bestimmen. Um die „Wepsen“ bereits von vornherein abzuhalten, sei es einen Versuch wert, eine Nest-Attrappe anzubringen.

Davon hält Amstätter wiederum wenig. Wespen würden den Respekt vor dem falschen Nest bald verlieren und sich nicht vor den vermeintlichen Nebenbuhlern vom Nestbau abhalten lassen. Mit Hochdruck bläst er ein weißes Pulver, so genannte Carbamate, direkt in das Wespennest. Es handelt sich dabei um ein Kontaktgift, welches die Insekten bei Berührung austrocknet. „Kinder sollten es nicht einatmen, Katzen und Vögeln tut es nichts“, sagt Amstätter gleich dazu. Beginnend bei 100 Euro unterscheiden sich die Kosten u. a. je nach Größe und Zugänglichkeit des Nests. Hier ist binnen zwei Minuten alles erledigt. Wespen, die abends zurück ins Nest fliegen, kommen mit dem Gift in Kontakt und sterben. Innerhalb der nächsten zwei Tage sollte es alle er­wischt haben. Ein kleines bisschen leid tun sie der Bewohnerin der Wohnung jetzt aber doch.