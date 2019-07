Pillerseetal: Ein August im Zeichen der großen Events

Mit der Loder Trophy, dem KAT100 Miles und dem Bourbon Street Festival stehen im Pillerseetal einige Veranstaltungshighlights im August auf dem Programm.

Am 3. August um 10 Uhr fällt der Startschuss zum Loder Trophy Duathlon für Berg­läufer und Mountainbiker. Gestartet wird um 10 Uhr an der Talstation der Bergbahnen Fieberbrunn. Am Nachmittag findet dann die Preisverteilung mit musikalischer Unterhaltung bei der Lärchfilzhochalm in Fieberbrunn statt.

Vom 8. bis 10. August wird das Pillerseetal zum Hotspot der Trailrunning-Szene. Die Daten lassen aufhorchen, die 100 Meilen entsprechen etwa 166 Kilometern und 9600 Höhenmetern. Damit wird der KAT100 das längste Trailrunning-Event Österreichs. Insgesamt werden fünf Distanzen angeboten. Start und Ziel wird dabei das Fieberbrunner Ortszentrum sein. Für Kinder wird der Kids-Trail angeboten. Das Dorfzentrum verwandelt sich für drei Tage in eine richtige „Trailrunning-Base". Startschuss für den 100-Meilen- und den Staffel-Lauf wird am Donnerstag, dem 8. August, um 18 Uhr sein, die ersten Läufer werden dann am Freitag, 9. August, ab 14 Uhr im Ziel erwartet. Neben der offiziellen Eröffnungsfeier steht am Freitag auch der Kids Trail auf dem Programm. Am Samstag starten die Marathon-Läufer um 8 Uhr, die Speed-Läufer um 10 Uhr.

Ein Hauch von Südstaaten-Flair liegt am 17. August in der Fieberbrunner Luft. Rock, Blues und das kulinarische Angebot der Dorfwirte machen das Bourbon Street Festival so beliebt. In diesem Jahr konnten unter anderem die Al Jones Blues Band, die Conexión Cubana und Paul Lamb & The Kingsnakes gewonnen werden. Mit dem Einmarsch der Musikkapelle in der Dorfstraße um 21 Uhr erfolgt der Auftakt zur langen Südstaaten-Nacht. Der Eintritt ist kostenlos. Der Bourbon Street Festival Nightshuttle verkehrt zwischen den Orten des Pillerseetals und nach St. Johann i. T. (TT)