Motorrad-Kolonne auf 2320 Metern Seehöhe in Ischgl

Es ist eine positive Bilanz, die die Ischgler nach diesem Wochenende ziehen. Rund 1000 Biker sollen beim diesjährigen „Top of the Mountain Biker Summit" dabei gewesen sein. An drei Tagen wurde Ischgl zum Motorrad-Eldorado.

„Der große Zulauf zeigt uns, dass der Motorradgipfel für viele Biker inzwischen nicht nur ein Muss im Motorradkalender geworden ist, sondern dass wir mit unserem Veranstaltungskonzept und dem ?High-Bike Testcenter Paznaun' den richtigen Weg eingeschlagen haben", freut sich TVB-Geschäftsführer Andreas Steibl. Highlight war eine Ausflugsfahrt auf die Idalpe auf 2320 Metern. (mr)