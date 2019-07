Sommerkino in den Kristallwelten

Der Garten des Riesen in den Swarovski Kristallwelten wird von 1. bis 31. August wieder zum Schauplatz (im wahrsten Sinne des Wortes) eines dichten sommerlichen Open-Air-Kinoprogramms. Täglich um 15.30 Uhr wartet eine Kindervorstellung, die abendlichen Filme (im Originalton mit deutschen Untertiteln) starten jeweils um 20.15 Uhr. Passend zur heurigen Kooperation der Kristallwelten mit dem Circus Roncalli sind u. a. Filme mit besonderem Zirkusbezug zu sehen, darunter „Water for the Elephants" (1. August), „The greatest Showman" (4. August) oder „Cirque du Soleil: Worlds away" (6. August). Und beim Nachmittagsfilm für junge Besucher gibt es jeden Tag um 16.30 Uhr eine spektakuläre Pausenshow — nämlich mit dem Hochseil-artisten Freddy Nock.

Ansonsten wartet im Abendprogramm eine bunte Mischung aus Hollywood-Klassikern — von „Forrest Gump" über „Pretty Woman", „Pulp Fiction" oder „Rain Man" bis „Good Will Hunting" —, Blockbustern und Kritikerlieblingen der letzten Jahre, etwa „The Shape of Water", „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" oder „La La Land".

Im Open-Air-Kino stehen Sitzgelegenheiten in begrenzter Zahl bereit, die Besucher können selbst Decken und Klappstühle mitbringen. Der Zutritt ist schon 45 Minuten vor Filmbeginn möglich.

Eintritt: Kinder (drei bis 14 Jahre) 3,50 Euro, Erwachsene 6,50 Euro (bei Erwerb eines Tagestickets für die Kristallwelten ist das Kinoticket inkludiert). Auf kristallwelten.com/lichtspiele findet man das gesamte Sommerkinoprogramm. (TT)