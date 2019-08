WCOPA: Österreich holt WM-Titel in USA

Von Angela Dähling

Jenbach, Long Beach – Anita Mann, Schauspielerin und eine der besten Choreographinnen Amerikas, sitzt neben weiteren Hollywood-Größen in der Jury. US-Produzent Jeffrey Weber ist ebenso jährlich anwesend, um nach neuen Talenten Ausschau zu halten wie die Modelagentur Elite. Die Rede ist von der World Championship Of Performing Arts (WCOPA) in Long Beach – sozusagen die Weltmeisterschaft der darstellenden Künste.

Rund 800 national vorab gecastete Talente aus aller Welt maßen sich vom 12. bis 21. Juli heuer wieder in diversen Kategorien wie Tanz, Comedy, Gesang, Modeln, Schauspiel, Varieté, Musik u. v. m. sowie in zwei Altersklassen: den Juniors (bis 18 Jahre) und Seniors (ab 18). Eine Riesensache also. Heuer ganz besonders auch deshalb, weil erstmals der Gesamtsieg nach Österreich ging.

Karina Benalcazar aus Ecuador, die seit sieben Jahren in Salzburg lebt und am Mozarteum studierte, schaffte das Unglaubliche. „Grand Performer of the Year“ und „Vocalist of the Year“ darf sich die 26-jährige Opernsängerin jetzt nennen. „Sie ist noch immer in den USA für Interviews und Werbung“, sagt Karin Martin Gomez. Die Jenbacherin ist hierzulande für das Casting und die Betreuung der österreichischen Teilnehmerinnen zuständig. Mit sieben Mädchen reiste sie heuer in die USA. „60 habe ich im ganzen Land gecastet, 26 hätte ich mitgenommen“, sagt sie. Dass es am Ende nur sieben waren, lag am Geld. Startgebühr, Hotel, Flüge kosten einiges. „Mit 3000 Euro pro Teilnehmer muss man rechnen. Mangels Sponsoren müssen sie es aus eigener Tasche zahlen“, sagt Karin Martin Gomez mit Wehmut, denn zwei von jenen, die nicht mitkonnten, hätten „sicher groß abgeräumt“, ist die Jenbacherin überzeugt. „Die Philippinen reisen mit über 160 Leuten jährlich an, dann da gibt es staatliche Förderungen“, sagt sie. 2005 war der philippinische Popsänger Jed Madela Gesamtsieger. Inzwischen hat er neun CDs veröffentlicht und füllt riesige Konzerthallen.

Österreich habe so viele unglaubliche Talente und werde nicht gesehen, bedauert Martin Gomez. „Nur wenn man sich irgendwas mit ‚Zillertal‘, ‚Alpen‘ oder ‚Gipfel‘ nennt, wird man wahrgenommen“, spielt sie auf die volkstümliche Musikszene an. Aber das überschattet ihre Freude über den Medaillenregen ihrer sieben Mädels, von denen drei ins Halbfinale kamen, nur kurz. Die Wienerin Regina Lampl holte sechs Medaillen, davon drei Goldene (Broadway, Pop, R&B). Auch zwei Tirolerinnen heimsten Medaillen ein. Anja Posch (31) aus Absam erhielt Bronze in den Kategorien Zeitgenössische Musik und Modeln – dabei singt die Bankangestellte nur als Hobby und nie vor Publikum, wie Karin Martin Gomez weiß. In der Model-Kategorie habe sie sich nur zum Spaß angemeldet. Auch Michaela Schwarzenauer (21) aus Kirchbichl räumte ordentlich ab: Sie kam in der Kategorie Comedy ins Semifinale und holte Gold. Ihr Preis: ein 10.000-Dollar-Stipendium an der New Yorker Film­akademie, wo Stars wie Glenn Close, Meryl Streep und Ben Kingsley als Gastdozenten unterrichten.

Seit der Volksschule spielt Schwarzenauer Theater. Bei YoungActing spielte sie auf Bühnen in ganz Tirol und gewann mit diesem Ensemble den „Goldenen Vogel“ beim Papageno Award in Salzburg mit einer Eigenproduktion. Martin Gomez: „Sie hat bereits im Kurzfilm Innsbrooklyn die Hauptrolle gespielt und selbst schon einen Kurzfilm gedreht, bei dem auch das Drehbuch aus ihrer Feder stammt.“ Für ein Statement war das Schauspieltalent gestern leider nicht erreichbar.

Karin Martin Gomez wurde 2014 auf die WCOPA aufmerksam. Ihre beiden Töchter Laura (20) und Alicia (22) qualifizierten sich damals und holten mehrere Medaillen als Sängerinnen. „Damals reiste ich als Betreuerin mit, 2015 dann als Co-Direktorin und 2016 habe ich die nationale Leitung dann übernommen“, erzählt die Jenbacherin, die im Besucherservice am Innsbrucker Landestheater tätig ist. Es ist aus beruflichen Gründen ihr letztes Jahr als „National Director“ der WCOPA. Ab 2020 übernimmt ihr deutscher Kollege auch die Agenden für Österreich.