21. Ötztal Classic mit 80 Oldtimern ist gestartet

Oetz – Knapp 80 Oldtimer wurden gestern Nachmittag am Oetzer Zentrumsparkplatz gezählt. Um 16 Uhr erfolgte dort der Startschuss zur ersten Ausfahrt, die auch nach Imst führte.

Alle Farben und Formen waren dabei. - Paschinger

Heute steht die Ötztal-Runde mit dem Timmelsjoch am Programm der dreitägigen Fahrt. Ab 19 Uhr gibt es Action im Oetzer Dorfkern: In der Pause des Orts-Grand-Prix soll eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit Entführung und Polizei den Zuschauern den Atem rauben.

Der morgige Samstag steht ganz im Zeichen der Inntal-Runde. Gegen 12 Uhr kommt der Konvoi am Bergisel an, wo es ein Schau-Skispringen gibt, danach geht es weiter in die Altstadt. (pascal)