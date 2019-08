Workshops begeisterten die Kinder

St Johann i. T. – Das Kinderferienprogramm Trampolissimo startete im August mit dem Theaterworkshop „Das Theaterlabor“ erfolgreich in die Sommerferien. Zehn Teilnehmer durften unter der Leitung des Theaterpädagogen Wolfgang Klingler herausfinden, wie es sich anfühlt, als Schauspieler die Bühne beben zu lassen.

Von Montag bis Donnerstag trainierten die Kinder sowohl ihre körperliche Ausdruckskraft, Mimik und Gestik sowie ihre Stimme. Vergangenen Donnerstagabend wurde das Stück vor Familie, Freunden und Verwandten präsentiert.

Das Theaterstück handelte von den Abenteuern einer mutigen Räubertochter, die sich mit dem Sohn der verfeindeten Räuberbande anfreundete. Begeistert sind die jungen Schauspieler in die Rollen der wilden und rauflustigen Räuber geschlüpft und bewiesen ihr schauspielerisches Talent mit viel Selbstbewusstsein, Textsicherheit und Improvisationsvermögen. Die jungen Schauspieler stellten mit zerrissenen Jeans, Hosenträgern, alten Hemden, Wollmützen und zerzausten Haaren echte Räuber dar. Eine Aufführung, die vom Publikum mit begeistertem Applaus belohnt wurde.

30 tanzfreudige Kinder und Jugendliche entwickelten von 8. bis 10. August mit Tobias Hanny und Peter Wieser von den Classic Skills aus Fieberbrunn coole Moves und Tanzchoreografien. Am Ende des Workshops stellten beide Gruppen ihre erlernten Breakdance- und Hip-Hop-Moves in einer öffentlichen Tanzperformance zur Schau.

Der diesjährige Trampolissimo-Schreibworkshop unter der Leitung der St. Johanner Schriftstellerin Elisabeth R. Hager beschäftigte sich mit einem zentralen Thema unserer Zeit: dem Klimawandel.

Unter dem Titel „Was der Wind erzählt“ schrieben, zeichneten und lasen die fünf Teilnehmer in der Alten Gerberei in St. Johann drei Tage lang, bis die Köpfe rauchten. Zunächst beschrieben sie ihr Verhältnis zur Natur. Im zweiten Schritt beschrieben sie in kurzen Texten ihre den Klimawandel betreffenden Sorgen. Am Ende wurde nach Lösungsvorschlägen gesucht. Dabei entstanden Texte, die sich aktiv mit der Klimafrage auseinandersetzen.

Wer sich gerne noch für einen kreativen Workshop in der Alten Gerberei anmelden möchte, soll eine E-Mail an info@trampolissimo.at schicken. Es sind jeweils wenige Plätze in den folgenden Workshops zu vergeben: Figurentheater von 19. bis 23. August (acht bis zwölf Jahre) und Drachenbau von 30. bis 31. August (zehn bis 14 Jahre). ( TT )