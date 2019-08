4-Seen-Marsch am Sonntag im Ötztal

Am Sonntag startet wieder der 4-Seen-Marsch in Längenfeld, Lehn. Die Teilnehmer benötigen gutes Schuhwerk und Kondition für die anspruchsvolle, aber technisch leichte Wanderung. Zwischen 6 und 7 Uhr startet der knapp 16 Kilometer lange Marsch mit seinen gut 1500 Höhenmetern.

Die Strecke führt von Lehn über die Stabele-Alm und Leck-Alm an den ersten Bergsee, den Plattachsee. Von hier aus geht es über die Felder Scharte, mit 2680 Metern höchster Punkt der Tour, zum blau-grün funkelnden Weißer See. Weiter geht es zum unteren Spitzig See. Abschließend passieren die Teilnehmer den Hauersee und wandern über die Innerbergalm zurück nach Lehn. Genusswanderer planen für die Route eine Gesamtgehzeit von sechs bis acht Stunden ein.

Die Bergrettung sorgt für die Sicherheit und unterstützt mit Power-Riegeln und Getränken an den Labestationen. Trotz dieser Hilfestellung ist jeder für die passende Ausrüstung und Verpflegung eigenverantwortlich. Alle, die bis 17 Uhr das Ziel im Tal erreichen, erhalten zur Belohnung die begehrte 4-Seen Marsch-Medaille. Beim anschließenden Fest der Bergrettung Längenfeld und Gries im Zielgelände klingt der Tag gemütlich aus. (TT)