Schöne Hunde zeigten sich am Catwalk in Innsbruck

Tierärzte starten eine Kampagne gegen die Qualzucht

Er kritisiert, „dass sich gewisse Zuchtstandards etabliert haben, die enorm auf Kosten der Tiergesundheit gehen“. Um Tierleid künftig zu verhindern, startet die Tierärztekammer am Welttierschutztag – dem 4. Oktober – die Aufklärungskampage „Stoppt Qualzuchten!“. Katja Wolf, Pressesprecherin des Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV) kann verstehen, „dass die Tierärzte oft erzürnt sind über das, was sie in ihre Praxen sehen“. Sie fordert die Tierärzte aber auf, „genauer hinzusehen, woher diese Qualzuchthunde kommen, und nicht alle in einen Topf zu werfen“. Es gibt „genügend Leute, die einfach draufloszüchten. Vermehrer, deren Hunde günstig im Internet gekauft werden können.“ Der ÖKV verfolge hingegen sein Projekt „Konterqual“ – „sehr zielstrebig und achtet genau darauf, dass nur solche Züchter den ÖKV-Standards gerecht werden, die tierschutzrelevant züchten“. Zudem sind laut Wolf auf den Rassehundeausstellungen Richter angehalten, „auf das Tierwohl an erster Stelle zu schauen. Veterinäre vor Ort entscheiden im Zweifelsfall, ob jemand disqualifiziert wird.“