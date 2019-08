Sicher über jeden Klettersteig: Diese Kinder zeigen es vor

Von Irene Rapp und Matthias Christler

Am Mont Blanc waren es Balmat und Paccard, am K2 hießen sie Compagnoni und Lacedelli und am Mount Everest spricht man immer noch ehrfürchtig von Norgay und Hillary.

Jetzt darf die Liste der Erstbesteigungen um zwei Namen verlängert werden: Felix und Charlotte. „Ich bin die Erste“, jubelt die Vierjährige und streckt den Daumen in die Höhe. Die „Tüchtige“, so die Bedeutung ihres Namens, hat ihre ganze Kraft zusammengenommen und sich Schritt für Schritt am Fels und Griff für Griff am Stahlseil nach oben bis zum Ausstieg gearbeitet.

Ihr bald neunjähriger Bruder, Felix, der Glückliche, lässt ihr bei dem Klettersteig hoch über dem Achensee den Vortritt und richtet den Blick lieber ins Tal: „Da kann man fast in den See springen“, ruft er überschwänglich.

Charlotte hat mit viereinhalb Jahren im Rofan-Gebirge oberhalb des Achensees ihren ersten Klettersteig bezwungen. - Achensee Tourismus, Christler

Ihr eigener Klettersteig

Nur fast, denn die blau schimmernde Wasseroberfläche liegt 1000 Meter unter den Geschwis­tern. Die beiden haben in der letzten halben Stunde ihren ersten Klettersteig hinter sich gebracht. Und es ist nicht irgendeiner, es ist „ihr“ Klettersteig.

Der „Felix und Charlotte Familienklettersteig“ wurde in diesem Sommer im Rofan-Gebirge knapp unterhalb der Erfurter Hütte errichtet. Der nächste neue Klettersteig zeigt, dass der Trend noch lange nicht vorbei ist. Den Namen trägt er allerdings nicht, weil die beiden die Erstbesteiger waren. In Wahrheit haben hier schon einige Anfänger in den vergangenen Tagen in den Klettersteig-Sport hineingeschnuppert. Felix und Charlotte wurde aber die Ehre der offiziellen Erstbegehung zuteil, da ihrem Vater Rudolf Hollaus das Waldgrundstück gehört, auf dem der Klettersteig liegt.

Seine einzige Bedingung war, wie er ein paar Minuten zuvor in einem Gespräch am Fuße des Klettersteigs erklärt: „Der Steig soll den Namen meiner Kinder tragen, Geld ist mir nicht wichtig.“ Durch seinen Wald würden ohnehin immer wieder Menschen wandern und „dann können sie etwas Sportliches machen und nicht ...“, sagt das und deutet an, wie man auf einem Smartphone tippt.

Vom Profi lernen

In der Zwischenzeit werden seine Kinder von einem Profi auf ihr kleines Abenteuer vorbereitet. Bergführer Stefan Wierer zeigt den beiden ganz in Ruhe, wie man einen Klettergurt anlegt, das Klettersteig-Set am Gurt befes­tigt und wie man die Karabiner ins Stahlseil einklinkt. Viel sprechen die Kinder nicht dabei, die graue Felswand über ihnen flößt ihnen doch Respekt ein.

Dann hängt Wierer sie noch mit einem Extra-Seil bei sich an. Und nebenbei entspannt er die Lage mit dem einen oder anderen Spruch. Bei Felix, dem Glücklichen, Charlotte, der Tüchtigen, und ihm, Stefan, dem Heiligen, könne nichts mehr passieren. Dass der Heilige Stephanus laut dem Testament gesteinigt wurde, wird lieber verschwiegen.

Die Sicherheit liegt in doppelter Sicht in seinen Händen. Die Kinder hängen an einem Seil an ihm und die Tritte und Griffe hat er in den Fels gebohrt. Der Erbauer des Klettersteigs sagt: „Nicht jedes Kind mit vier Jahren kann den gehen. Das kommt schon aufs Kind an. Im Grunde ist es aber ein Familienklettersteig und einer, bei dem man die ersten Versuche machen kann. Die Lage dafür ist ideal“, schwärmt er.

Vom Ausstieg der Rofan-Seilbahn geht man an der Erfurter Hütte vorbei etwa zehn Minuten talwärts über einen Steig und eine Wiese zum Einstieg. Dann sind es 35 Höhenmeter mit der maximalen Schwierigkeit B

3 Tipps 1. Der schönste Klettersteig ist für Axel Jentzsch-Rabl, Mit-Autor des Buchs „Klettersteigführer Österreich“, der Stuibenfall in Umhausen. Begründung: seine Talnähe, der atemberaubende Wasserfall. Soll es alpiner sein, hat für Jentzsch-Rabl der Adler-Klettersteig (Karkopf/Telfs) die Auszeichnung „Der Schönste“ verdient. 2. Der schwierigste Klettersteig für alle, die an ihre Grenzen gehen wollen, ist der Dopamin-Klettersteig (Galitzenklamm/Amlach): „Dort gibt es eine E/F-Passage“, weiß Jentzsch-Rabl. 3. Buch-Tipp. Der „Klettersteigführer Österreich“ von Axel Jentzsch-Rabl, Andreas Jentzsch und Dieter Wissekal liegt druckfrisch in der bereits siebten, aktualisierten Auflage vor. Über 400 Klettersteige werden vorgestellt, u. a. auch Steige im grenznahen Bayern bzw. Slowenien. Preis: 39,95 Euro.

C wieder zurück zur Erfurter Hütte. Drei-, viermal hat er die Wand durchsteigen müssen, bis er die ideale Linie fand. „Klettertechnisch sollte es nicht zu schwer, aber trotzdem attraktiv sein und von der Felsqualität passen. Dann hat es noch eineinhalb bis zwei Wochen gedauert, bis alles fertig war“, erzählt Wierer.

Für ihn ist der „Felix und Charlotte Familienklettersteig“ bereits der siebte, den er angelegt hat. Unter anderem hat er am Reintalersee-Klettersteig die Sicherungen angebracht, außerdem wartet er den Fünf-Gipfel-Klettersteig am Achensee. Die Arbeit dürfte ihm nicht ausgehen, Jahr für Jahr werden neue Projekte geplant.

145 Klettersteige in Tirol

Dass immer noch neue Klettersteige in den Alpen dazukommen, bestätigt auch Axel Jentzsch-Rabl. Derzeit gäbe es in Tirol an die 140 Via Ferrate, im restlichen Österreich rund 280. Seit Jahren ist der gebürtige Niederösterreicher und jetzt in Bad Häring Beheimatete in Sachen Klettersteig europaweit unterwegs, hat viele ausprobiert.

Der Bergführer gibt den Kindern die Richtung vor. - Achensee Tourismus, Christler

Die Ergebnisse schlagen sich nicht nur im „Klettersteigführer Österreich“ nieder. Jentzsch-Rabl wird auch immer wieder um Rat gefragt, wenn es um die Einschätzung der Schwierigkeit bzw. der Begehbarkeit von neu errichteten Klettersteigen geht. Gerade erst war er aus diesem Grund in Norwegen, aber auch in Südtirol, wo ein neuer Klettersteig neben dem Stuller Wasserfall in Moos im Passeiertal errichtet worden ist.

„Das mit der Bewertung der Schwierigkeit ist so eine Sache, das ist oft eine subjektive Einschätzung“, weiß er aus Erfahrung. Hobbysportler sollten sich daher vor ihrem Klettersteig-Gang genau informieren, was sie erwartet. Denn wie so oft führe Selbstüberschätzung zu so manchem alpinen Notfall.

Das weiß auch die Tiroler Bergrettung, die heuer so viele Klettersteig-Einsätze wie noch nie hatte. Die Anzahl der Notfälle nehme ständig zu, sagt Landesleiter Hermann Spiegl. „Es sind nicht nur Einsätze aufgrund von Unfällen, das ist nicht die Masse. Die meisten Leute, die wir bergen müssen, sind steckengeblieben und überfordert. Wenn denen das bewusst wird, verbrauchen sie mehr Energie und bekommen schlussendlich auch Panik“, erzählt er.

In Zahlen ausgedrückt heißt das: Bis zu dieser Woche gab es 62 Ereignisse in Tiroler Klettersteig-Anlagen. Bei 24 davon traf die Bergrettung auf unverletzte Personen – es entfielen also 39 Prozent der Einsätze auf Unverletzten- bergungen. Vor zwei Wochen z.B. musste eine Italienerin in Kartitsch von sechs Einsatzkräften der Bergrettung Obertilliach geborgen werden, weil sie weder vor- noch zurückkam. Oft würden die Schwierigkeitsgrade falsch eingeschätzt, meint Spiegl dazu.

Noch eine andere Thematik wird bei den Bergrettern derzeit kritisch beleuchtet. „Bei uns wird immer wieder diskutiert, warum die Klettersteige immer steiler, schwieriger und länger werden müssen“, sagt Spiegl.

„Die meisten Anlagen befinden sich aber im mittleren Schwierigkeitsbereich C und C

D“ weiß Axel Jentzsch-Rabl. Mit der Schwierigkeit F bei einem Klettersteig hat er daher auch kein Problem. Im Gegenteil. „Die sehr guten Klettersteig-Geher finden z. B. am Gosauschmied-Hammer-Klettersteig im Dachsteingebirge ein überhängendes Dach vor, das die Schwierigkeit F erreicht. Schwächere Geher können das Dach einfach umgehen. So kommt jeder auf seine Kosten.“

Respekt vor dem Abenteuer

Der Familienklettersteig am Achensee besteht vor allem aus B- und einigen B

C-Stellen – genau richtig für Anfänger. Den Respekt, den Felix und Charlotte vor ihrer Erstbesteigung hatten, könnten sich andere gerne von ihnen abschauen. Die Vierjährige und der Neunjährige hören vor dem Einstieg Stefan Wierer genau zu und auch in der Wand folgen sie den Kommandos des Profis. Mit jedem Tritt und jedem Griff werden sie sicherer. Kurz bevor die Erstbesteigung geschafft ist, grinst Charlotte und ruft voller Freude: „Jetzt geht’s dahin.“ Das Glück der Tüchtigen ist ihr und ihrem Bruder ins Gesicht geschrieben.