Zweite E-Bike-WM in Sillian soll ins Buch der Rekorde eingehen

Von Catharina Oblasser

Sillian – Elektro-Fahrräder, im Allgemeinen als E-Bikes bezeichnet, werden immer beliebter. Auch in Osttirol tummeln sich mehr und mehr Gäste und Einheimische damit in den Bergen. Auf diesem Trend baut der Verein „E-Bike Federation“ von Markus und Werner Mitterdorfer in Sillian auf. Vor einem Jahr veranstalteten sie die erste Weltmeisterschaft im E-Biken, rund 180 Sportlerinnen und Sportler sind damals in zwei Kategorien gestartet.

Wenn in Sillian am 14. September die zweite WM stattfindet, soll sie mehr sein als ein Wettbewerb, sagt Markus Mitterdorfer. „Wir möchten mit unserer Veranstaltung ins Guinness-Buch der Rekorde. Dafür müssten mindestens 407 Teilnehmer starten.“ Zurzeit liegt der Weltrekord bei 406 Personen, die an einer E-Bike-Parade teilnahmen. „Das Kriterium von Guinness ist, dass die E-Biker alle an einer Stelle versammelt sind und dann losfahren“, erläutert Mitterdorfer – so wie es bei dem Sillianer Wettbewerb der Fall wäre. Als Beweis für den Rekord dient eine Aufnahme, die eine Drohne beim Start macht, dazu kommt eine Zählung aus der Luft.

Werbung für die E-Bike-WM wird über soziale Medien gemacht, auch die Partnerbetriebe bemühen sich um möglichst viele Anmeldungen. „Wir sind auf einem guten Weg, unser Ziel des neuen Weltrekords zu erreichen“, zeigt sich Markus Mitterdorfer optimistisch. Mehr als 60 Prozent der Interessenten kommen aus Deutschland, doch die Veranstalter möchten auch Einheimische zum Mitradeln motivieren. „Wer möchte denn nicht Teil eines Weltrekords sein? Ich denke, das ist schon ein guter Grund, teilzunehmen“, sagt Mitterdorfer. Unter www.ebikewm.com finden sich alle nötigen Informationen.

Anders als 2018 verläuft das Rennen heuer nicht am Thurntaler, sondern auf der anderen Talseite von Sillian, im Bereich der Leckfeldalm. In der Kategorie „Jedermann“ sind 13 Kilometer und 940 Höhenmeter zu überwinden, die „Elite“ nimmt 17 Kilometer und 1200 Höhenmeter in Angriff. Gestartet wird um 12 Uhr im Zentrum von Sillian, Ziel ist bei der Leckfeldhütte.

Als prominente Teilnehmer der E-Bike-WM nennt Mitterdorfer den „Millionenshow“-Moderator Armin Assinger, Edelwinzer Leo Hillinger, das Fußball-Urgestein Walter „Schoko“ Schachner oder den früheren Skirennläufer Hans Enn.