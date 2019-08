König Ludwigs Geburtstag wird in Füssen drei Tage lang gefeiert

Märchen­könig Ludwig II. würde sich angesichts der vielen Termin­e und Veranstaltungen rund um seinen 174. Geburtstag am kommenden Sonntag wohl im Grab umdrehen — war er doch ein Mann, der die Einsamkeit suchte, seine Geburtstage gerne ohne das gemeine Volk feierte.

Die Bayern hält dies jedoch nicht davon ab, ihren „Kini", der am 13. Juni 1886 auf mysteriöse Weise im Starnberger See starb, hochleben zu lassen. Und die Festivitäten nehmen dem Jubilar entsprechend märchenhafte Ausmaße an. Drei Tage lang steht das Areal beim Festspielhaus Füssen ganz im Zeichen des Bayernkönigs. Los geht es am Freitag, 23. August, um 12 Uhr. Auf die Gäste warten ein Kunsthandwerkermarkt im Barockgarten, ein Street Food Market und Musik. Am Samstag geht es um 11 Uhr weiter. Um 20 Uhr findet zu Ehren Ludwigs II. die „Königsgala", eine Musicalshow im Theatersaal, statt. Am Sonntag darf ab 10 Uhr noch weitergefeiert werden. Zahlreiche Backstageführungen sind geplant. Der Eintritt zum Außengelände ist frei, Veranstaltungen im Saal sind kostenpflichtig. Zum Abschluss des Tages gibt es ein großes Feuerwerk.

Auch in Schloss Linderhof, der Königsvilla, lässt man Ludwig II. am Sonntag hochleben. 1500 Kerzen, Feuerschalen und das illuminierte Wasserparterre sorgen für ein einzigartiges Ambiente. Es warten Lesungen und um 20 Uhr ein Konzert mit dem Jugendstreichorchester Ammertaler Nervensägen und ab 21.20 Uhr starten nächtliche Schlossführungen. Infos zu den Feierlichkeiten gibt's unte­r www.linderhof.de.