Eisenzeitliche Wanderung im Außerfern

Es ist ein schönes Stück Weg, das eine besondere vierköpfige deutsche Wandergruppe vor sich hat. In Kleidung und mit der Ausrüstung eisenzeitlicher Kelten (800 v. Chr. bis 0) sind sie auf den Spuren der vorrömischen Handelswege über die Alpen — und zwar konkret auf der Via Claudia. Gestartet wurde am Samstag am Weißensee oberhalb von Biberwier, Ziel soll am 6. September Meran sein.

Die vier gehören zu drei verschiedenen „Kelten-Vereinen" aus Deutschland und haben heuer die alte alpenquerende Verbindung ins Visier genommen. Die erste Etappe von Biberwier nach Nassereith galt auch gleich dem Fernpass. Der Weißensee war zwar nur zufällig als Startort gewählt — doch er passte auch thematisch bestens, waren ja dort auch eisenzeitliche Funde gemacht worden, die eine Verwendung des Alpenüberganges schon in vorrömischer Zeit belegen.