Zwei Altstadtler feiern ihre eiserne Hochzeit

Es war einmal am Brennermarkt — so beginnt die Geschichte von Adele und Helmuth Amann. Sie aus Inzing, er aus Vorarlberg, lernte sich das Paar dort 1953 kennen und lieben. Inzwischen liegen 65 gemeinsame Ehejahre hinter ihnen. Den 92-jährigen Amann zog es in jungen Jahren nach Innsbruck, weil die Polizei Personal suchte. Letztendlich leistete er mehr als 40 Dienstjahre als Polizist.

„Wir sind viel gereist und haben viel von der Welt gesehen", erzählte das Paar. „Heute beschränken wir uns auf unsere Altstadtrunden", sagen die beiden. „Wir sind einfach Altstadtler — ich möchte nirgendwo anders hin", betont Adele Amann. (TT)