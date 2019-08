3D-Bogenparcours in Ehrwald: Lautlose Jagd auf Gummitiere

Von Alexander Paschinger

Ehrwald – Es fühlt sich doch etwas anders an als damals, als man als Kind mit Pfeil und Bogen gespielt hatte: Der Pfeil wird in die Sehne eingerastet. Aufgepasst, weil die farbige Feder nach außen zeigen muss. Dann durchgespannt – auf die Haltung achten. Den mittleren Zugfinger an den Mundwinkel, das Ziel erfassen und – loslassen.

Natürlich brauchen Anfänger eine Einführung in die Kunst des Bogenschießens. - Paschinger

Zugegeben, die ersten Pfeile gehen im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber. „Vom Durchziehen bis zum Schuss sollten nicht mehr als zwei, drei Sekunden vergehen“, schärft Ron Oberreiter, Obmann des Ehrwalder Bogenschuss-Vereins, seinen Schützlingen ein. Immerhin ziehen Frauen so an die 18 Pfund, Männer doch an die 26, 28 – als Anfänger. „Auf die Haltung achten, den Bogen leicht gekippt und die Sehne nur loslassen.“ Und schon fliegt der Pfeil, wie man es will, schlingert nicht.

Seit fünf Jahren gibt es ihn – den 3D-Parcours am Fuße des Wettersteins beim Gasthaus Panorama. Nicht weniger als 30 lebensgroße Gummitiere vom Hasen über Gämse, Mufflons, Vögel und Hirsche bis hin zu einem Bison gilt es dabei zu treffen. Mit eingepflockten Schusspositionen für Compoundschützen, Männer, Frauen und Kinder. Der TVB Tiroler Zugspitz Arena, dessen Ortsvertreter Oberreiter ist, hat ihn finanziert und erhält ihn, Gemeinde und Gemeindegutsagrargemeinschaft als Grundeigentümer stehen dahinter. Anfängliche Ressentiments sind verflogen. Wohl auch, weil „wir in all den Jahren erst einen Unfall hatten – und da ist jemand gestolpert und hat sich beim Sturz mit dem Pfeil am Ohr verletzt“, betont Oberreiter.

Profis sind mit dem Compoundbogen unterwegs. - Paschinger

„Ich gehe selber auch zwischendurch eine halbe Stunde schießen, das holt einen herunter“, erklärt Monika Valentin, Wirtin im „Panorama“, die die Ausrüstung verleiht und Anfänger auch in die Kunst des Bogenschießens einführt. 1,5 Kilometer ist der Parcours lang, den sie dann in gut zwei Stunden im Wald bewältigen.

Damit auch wirklich nichts passieren kann, gilt es, sich auf dem Parcours an die angegebenen Regeln zu halten.