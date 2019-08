Polizeimusik tritt in Kals auf

Eine Huldigung an die Blasmusik: Unter diesem Motto gibt die Polizeimusik Tirol am Mittwoch, den 4. September, ein Konzert im Musikpavillon in Kals. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Unter der Leitung von Kapellmeister Michael Geisler spielt das Orchester Musik von Franz von Suppé aus der Operette „Pique Dame", das symphonische Konzertwerk „The last letter from Murdoch" von Masanori Taruya, „Funky Brass" von Otto M. Schwarz und andere Stücke, die ein abwechslungsreiches Programm ergeben. (TT)