Staffellauf hilft Menschen in Not

Zum zweiten Mal stehen am 14. September in Bad Häring Laufstaffeln für den guten Zweck am Start. Beim ersten Lauf im Jahr 2004 gingen nicht weniger als 50 Staffeln mit je 42 Startern auf die Strecke. Auf einen ähnlichen Erfolg hofft heuer wieder Organisator Dieter Aufinger, der den Charitylauf in die Jubiläumsfeier „zehn Jahre Dorfpassage" eingebunden hat. Das erlaufene Geld (2004 waren es 25.000 Euro) dient einem guten Zweck. Die Einnahmen gehen direkt an das Dhulikhel Hospital in Nepal. Ein Teil aus dem Reinerlös des Staffelmarathons wird noch einer weiteren Organisation in Nepal zugutekommen, und zwar EON Education for Orphans of Nepal (Bildung für Waisenkinder von Nepal). Start ist um 13.30 Uhr. Die Strecke führt einen Kilometer durch den Kurort Bad Häring. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Info und Anmeldung: info@vba.tirol oder telefonisch unter 0664/9646813 oder an gemeinde@bad-haering.tirol.gv.at. (TT)