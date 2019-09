Ein neues Leben für den Jodlhof in Söll

Von Irene Rapp

Christian Feiersinger kann viel erzählen. Vor allem von früher. Von einer Zeit, die 2019 undenkbar weit entfernt zu sein scheint. Vielleicht sagt der 67-Jährige deswegen einen Satz besonders oft – nämlich, dass man sich das heute alles nicht mehr vorstellen könne. Recht hat er.

Dabei liegt alles, wovon er erzählt, erst wenige Jahrzehnte zurück. Quasi einen Wimpernschlag in der Geschichte.

Beinahe wäre auch der Hauptbestandteil seiner Erzählungen zur Geschichte geworden. Doch jetzt sitzt Feiersinger auf den Trümmern seines alten Wohnhauses am Bromberg oberhalb von Söll, welches nach Pfingsten abgerissen worden ist, und hat trotzdem keinerlei Grund zur Klage.

In dem Bauernhaus lebte die große Familie Feiersinger. - Freisinger

Das besagte Gebäude, der Jodlhof, war an die 300 Jahre alt. „Auf der höchsten Stelle des Daches fand man die Inschrift ‚1745‘“, erzählt er. Im Inneren gab es einen Kachelofen in der Stube und einen Herd in der Küche. „Über mein Zimmer hab’ ich immer gesagt, das ist meine Gefriertruhe“, so Feiersinger. Bei Temperaturen von bis zu minus 5 Grad eine nicht unberechtigte Aussage.

Plumpsklo und Nachttopf

Ein Plumpsklo befand sich außerhalb des Hauses, unterm Bett gehörte der Nachttopf zum Inventar. 1956 wurde der Jodlhof an das Stromnetz angeschlossen, 1967 eine Straße zu dem Bauernhaus gebaut. Und mittendrin spielte sich bis vor wenigen Jahren das Leben einer großen Familie ab: Der Vater von Feiersinger war Voll- erwerbsbauer, gemeinsam mit Christian wuchsen am Hof noch vier Schwestern sowie zwei andere Kinder auf. Einmal im Jahr wurde ein Schwein geschlachtet, doch Hunger leiden habe man nie müssen. Und während Feiersinger das erzählt, fällt ein Spruch relativ oft: dass man sich das heute alles nicht mehr vorstellen könne.

Fast grenzt es an Ironie, dass man genau vom Bromberg hinüber zum Salvenberg schauen kann. Dort, wo die Berg&Skilift Hochsöll im Winter Skifahrer anlocken und im Sommer mit ihrem „Hexenwasser“-Thema bereits zahlreiche Auszeichnungen einheimsen konnten.

Ein altes Foto des Jodlhofes, fast filmreif. - Freisinger

Schon vor einigen Jahren hatte dort die 400 Jahre alte Simon- alm, die im Brixental stand, eine neue Heimat gefunden. Für Mario Gruber, Geschäftsführer der Bergbahnen, lag es daher auf der Hand, den Jodlhof vor dem Untergang zu bewahren. Das alte und nicht mehr zeitgemäße Zuhause von Christian Feiersinger hätte nämlich laut Behördenbescheid abgerissen werden müssen. „Ich hab’ mir oft den Kopf zerbrochen, was mit dem Haus passieren soll“, sagt Feiersinger.

Eine Nummer für jedes Teil

Doch am Ende wird alles gut. Kurz nach Pfingsten wurde mit dem Abbau des alten Gebäudes am Bromberg begonnen. „Eine Firma hat jedes Teil beschriftet und nummeriert, auf dass alles wieder originalgetreu aufgebaut werden kann“, berichtet Gruber.

Am 5. September schon steht am Salvenberg die Firstfeier auf dem Programm. Baulich eingegriffen wird am Jodlhof nur wenig – und das mit großer Vorsicht: Renoviert werden u.a. die Fenster. Am Ende des Tages will Gruber nämlich vor allem eines erreicht haben: „Das Haus hat eine Seele. Das wollen wir nicht zerstören.“

Der Jodlhof während der Abbauphase kurz nach Pfingsten dieses Jahres. - Freisinger

Auf den Überresten seines alten Hauses sitzend erzählt Feiersinger dann noch einmal, wo sich welcher Raum befand. 1990 hatte er den Hof im Nebenerwerb übernommen. Drei Kühe und drei Jungrinder standen da noch im Stall. Untertags ging Feiersinger seiner Arbeit bei der Straßenmeis­terei nach, in der Früh und am Abend war bäuerliche Arbeit angesagt.

Gleich neben dem Grundstück zieht die Straße hinauf zum auf 1200 Metern Seehöhe gelegenen Gruberhof: besser bekannt als das Bergdoktor-Wohnhaus aus der beliebten TV-Serie „Der Bergdoktor“. Der Jodlhof hätte es durchaus auch auf die Bildschirme schaffen können, so urig und gemütlich wie er sich zumindest von außen präsentiert.

Die letzten 14 Jahre stand das Haus jedoch leer. Wenige Meter unterhalb baute sich Feiersinger gemeinsam mit Schwester und Nichte ein neues Daheim, 2006 zogen sie in den „zweiten“ Jodlhof ein. Doch auch im Jodlhof auf der anderen Talseite soll demnächst wieder Leben einkehren. Mario Gruber hat schon alles im Kopf.

Hexen im Jodlhof

„In dem Gebäude werden die Hexen ein Zuhause finden“, präsentiert er die Pläne der Bergbahnen. Den kleinen und großen Gästen soll Vielfalt geboten werden – von der Hexenküche bis zum Wellness-Programm. Im Sommer 2020 wird aus den Plänen Realität, dann geht auch die neue, derzeit in Bau befindliche Erlebnis-Gondelbahn in Betrieb.

Für Christian Feiersinger ist das Kapitel jedenfalls abgeschlossen. Glücklich sei er. „Der Hof steht da in 100 Jahren auch noch“, sagt er, auf den Trümmern am alten Standort sitzend. Nur an den neuen Namen wird er sich wohl noch gewöhnen müssen. „Der Jodlhof wird bei uns zur Hexerei“ verrät Mario Gruber. Das alles hätte sich Christian Feiersinger wohl niemals vorstellen können.