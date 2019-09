Welttag des Briefes: Gegen den Verlust anschreiben

Von Deborah Darnhofer

Was waren Emotionen und Buchstaben damals groß: ein Liebesgeständnis eines Verflossenen, ein bunt geschriebenes Freundschaftsbekenntnis einer Schulkollegin. Das dürften die letzten ihrer Art gewesen sein.

Wer an handgeschriebene Briefe denkt, muss wohl tief in seiner Vergangenheit graben. Postkarten oder Geburtstagskärtchen gelten nicht, wobei die in diesen schnellen Tagen auch selten geworden sind. Heutzutage glühen die Tasten am Handy. Aber schon SMS oder E-Mails sind abgelöst worden. WhatsApp und andere solcher Internet-Nachrichtendienste haben Hochsaison.

In vergleichsweise wenigen – ca. 25 – Jahren konnten sie den Brief, dessen Geschichte bis ins dritte Jahrhundert vor Christus zurückreicht, ablösen. Damals ließen die Altägypter Papyrus-Schriften zu Fuß transportieren. Auch die Altbabylonier hatten mit Keilschrift versehene Tontafeln, die sie verschickten. Im Römischen Reich begründete Julius Cäsar ein Postsystem für staatliche Briefe. Noch im Mittelalter und bis ins 15. Jahrhundert war der Postweg vor allem mit offiziellen, kaufmännischen Schriftstücken gepflastert.

Diese Tradition hält sich bis heute. Rechnungen oder andere Informationen verschicken viele Unternehmen noch in einem Umschlag. Dann hört es sich auf.

Viel Gefühl steckt darin

Dabei enthält ein handgeschriebener Brief nicht nur krakelige Zeichen. Meist steckt viel Gefühl dahinter. „Wir sind ausdrucksstärker, wenn wir einen Brief schreiben. Wir bemühen uns, keine Fehler zu machen und schön zu schreiben. Wir geben uns einfach mehr Mühe“, schreibt Richard Simpkin auf seiner Webseite. Der australische Autor hat vor fünf Jahren den Welttag des Briefschreibens („World Letter Writing Day“) ins Leben gerufen. Seitdem möchte er immer zum 1. September dazu animieren, per Hand Briefe zu verfassen.

Ein Jahrhundert des Briefes

Im 18. Jh. hätte er dafür Kopfschütteln geerntet. Denn es wird von der Bayerischen Staatsbibliothek als „Jahrhundert des Briefes“ bezeichnet. Die private Zettelwirtschaft erlebte ihre Blütezeit. Bis dahin waren es vor allem der höhere Stand, Adel und Klerus, die sich an Papier, Umschlag und Stempel bedienten. Vor über 200 Jahren gab es aber kein Halten mehr. Briefe gingen leicht von der Hand.

Mit dem Durchsetzen der deutschen Sprache im Schriftverkehr wurden sie dann auch im Bürgertum und in der Landbevölkerung zunehmend beliebter. Unter Geschichts- und Literaturwissenschaftern sind sie es noch heute, stellen Briefe doch wichtige Zeugnisse der damaligen Zeit dar. Zur Erforschung der Gegenwart müsste man wohl den Nachrichtenverlauf des Handys ausdrucken. Der wäre sicher „elendslang“: Elendig und lang, aber ist er auch erinnerungswürdig?

Große Liebesbezeugungen oder durchdachte Gesellschaftskritik wie einst in Briefen gibt dieser kaum her. Das ist verbrieft.