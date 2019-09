“Ferraris“ des Eiskanals: Der Tiroler Tüftler hinter den Gold-Garanten

Von Judith Sam

Wir befinden uns in einer kleinen Werkstatt. So viel ist klar. Leicht zu erkennen an Schweißermaske, Schraubzwingen und den unzähligen Eisenteilen, die Wände und Regale säumen. Fragt sich nur, woran hier gearbeitet wird. Der schwarze, vier Meter lange, ausgehöhlte Gegenstand inmitten des Raumes könnte Teil eines Flugzeugwracks sein. Oder tüftelt Hannes Wallner an einer Rakete?