Oldtimertreffen: Viel altes Blech in Bad Häring

Bad Häring – Bereits zum vierten Mal veranstaltet der ARBÖ-Ortsklub Bad Häring in Zusammenarbeit mit den Oldtimerfreunden Bad Häring-Schwoich ein Treffen historischer Fortbewegungsmittel und Arbeitsgeräte. Bei trockenem Wetter werden am Sonntag, 15. September, wieder an die 300 Motorrad-, Auto- und Traktorveteranen ab 9 Uhr auf dem Schwimmbadparkplatz in Bad Häring erwartet. Um ca. 11 Uhr beginnen die gemeinsamen Ausfahrten, anschließend gibt’s einen gemütlichen Oldtimerfrühschoppen mit Live-Musik von Krod Krecht. Für Speisen und Getränke ist bestens vorgesorgt, auch eine große Tombola ergänzt das bunte Festprogramm. Alle Kinder erwartet außerdem ein Aufsitzmäherparcours, eine Schminkstation sowie die Allianz-Hüpfburg. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, der Eintritt ist frei. Info-Telefon: 0650/9367101. (TT)

