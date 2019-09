Schwazer Senioren erkundeten Berlin

Die deutsche Bundeshauptstadt Berlin war vergangene Woche das Ziel für 36 Mitglieder des Seniorenbundes Schwaz. Mit einem Bus ging es nach München und von dort per Bahn nach Berlin bei dieser viertägigen Kulturreise.

Begonnen wurde mit einer Stadtrundfahrt und Entdeckungstour in Berlin mit seinen bekannten Sehenswürdigkeiten und Baudenkmälern (Ku'damm mit der berühmten Gedächtniskirche, Brandenburger Tor). Am zweiten Tag erkundeten die Senioren auf einer Kahnfahrt im Spreewald eines der schönsten Naturschutzgebiete Europas. Am dritten Tag führte die Reise in die sächsische Landeshauptstadt Dresden mit ihrer schönen, historischen Altstadt. Auf dem Programm standen ein Stadtrundgang und eine Schifffahrt auf der Elbe entlang der beeindruckenden historischen Elbschlösser Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg und dem wohl bekanntesten Schloss Pillniz, einem der bedeutendsten Schlossanlagen Europas. „Eine wunderbare und erlebnisreiche Reise", auf der Martha Bader als Reiseleiterin fungierte, so der Tenor der Senioren. (chro)