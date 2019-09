Cliff Diving-Weltmeister Gary Hunt trainierte in der Area 47

Ötztal-Bahnhof – Hohen Besuch hatte kürzlich die Area 47 im Ötztal. Der amtierende Weltmeister im Klippenspringen Gary Hunt nutzte den 27-Meter-Sprungturm, um sich auf den finalen Wettkampf der Red Bull Cliff Diving World Series 2019 vorzubereiten. Begleitet wurde der 35-jährige Brite von einem aufstrebenden Nachwuchstalent aus seiner Heimat: dem erst 17-jährigen Aidan Heslop. Beim letztjährigen Finale der Red Bull Cliff Diving World Series war Heslop der jüngste Teilnehmer aller Zeiten.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Gary Hunt gastierte kürzlich in der Area 47. - AREA 47

„Es gibt keinen besseren Platz in Europa fürs Training“, so Gary Hunt. Für Heslop wurde der Traum wahr, gemeinsam mit seinem großen Vorbild trainieren zu können: „Ich habe immer zu ihm aufgesehen, er war der Grund, dass ich mit dem Klippenspringen angefangen habe.“

Jüngst machte Hunt Schlagzeilen mit einem neuen Weltrekord bei den diesjährigen Red Bull Cliff Diving World Series. In Beirut gab es für seinen zweiten Sprung von der Jury erstmals in der Geschichte der Sportart die Maximalpunktezahl von fünf Mal „10“. Nach sechs von sieben Tour-Stopps führt Hunt mit herausragenden 960 Punkten die Gesamtwertung an, ist nicht mehr einzuholen und steht somit schon jetzt als Sieger des diesjährigen Wettkampfes fest. Dennoch möchte er beim großen Finale am 14. September in Bilbao alles geben und die Series mit einem guten Resultat beenden. (kla)

Die 27-Meter-Plattform in der Area 47 ist ein beliebter Trainings-Spot. - AREA 47