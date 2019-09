Tiroler Bäder beenden Saison: weniger Besucher, mehr Umsatz

Innsbruck – Und wieder ist eine Badesaison vorbei. Zwar zeigt sich das Wetter aktuell noch einmal von seiner sonnigen Seite – nichts desto trotz schließen Tirols Freibäder in den kommenden Tage ihre Pforten. Das Resümee aus Sicht der Betreiber: Mit 2,5 Millionen Sonnenhungrigen kamen zwar um 4,3 Prozent weniger Gäste, trotzdem stiegen die Umsätze um 4,6 Prozent auf über 15 Millionen Euro.

„Im langjährigen Vergleich ist der diesjährige Badesommer erfreulich verlaufen, mit dem Jahrhundertsommer 2018 können die Ergebnisse jedoch nicht mithalten“, fasst Ulrich Mayerhofer, Obmann der Tiroler Bäder, die Ergebnisse zusammen. Der Hintergrund für diese Zahlen: Auf einen „grausligen“, nasskalten Mai folgte ein Juni mit zum Teil extremer Hitze. Aber gerade in dieser Zeit seien überdurchschnittlich viele Einzeleintritte verbucht worden, die sich schließlich positiv auf den Umsatz ausgewirkt hätten.

(v.li.) Ulrich Mayerhofer (Berufsgruppenobmann der Tiroler Bäder), Barbara Traweger-Ravanelli (GF IMAD) und Bernhard Wanner (Fachgruppengeschäftsführer der Tiroler Bäder) -

Erlebnisbäder punkten

Wie die Betreiber die zu Ende gehende Saison beurteilen, zeigt eine Umfrage der Wirtschaftskammer (WK), an der sich 64 Betriebe – davon 41 Freibäder und 23 Erlebnisbäder – beteiligt haben. 15 Betriebe, das sind 23 Prozent, schätzen ihre Situation schlechter ein als im Vorjahr. Nur zehn Prozent geben an, es gehe ihnen besser als 2018. Hier zeige sich laut WK ein klarer Unterschied zwischen Freibädern auf der einen und Erlebnisbädern auf der anderen Seite. „Während fast ein Drittel der „reinen“ Freibäder über eine schlechtere Saison klagen, freuten sich 35 Prozent der „Kombi-Bäder“ über ein besseres Geschäft. Schließlich könnten die Gäste je nach Wetterlage entscheiden, ob sie den Außen- oder den Innenbereich (z. B. mit Sauna) nutzen wollen.

Top-Bewertung für Personal

Tirols Bäderbetriebe wurden auch im heurigen Sommer vom Marktforschungsinstitut IMAD bei sogenannten „Mystery-Checks“ auf Herz und Nieren geprüft. „Mit einer Gesamtbeurteilung von 1,6 (Schulnotensystem) kann sich die Badelandschaft in Tirol sehen lassen“, so IMAD-Geschäftsführerin Barbara Traweger-Ravanelli. Eine Topbewertung von 1,3 hätten in diesem Jahr die Mitarbeiter, und hier vor allem die Freundlichkeit und Kompetenz des Bäderpersonals, erhalten. Die Weiterempfehlungsrate ganz allgemein aus Sicht der Badegäste liege im Durchschnitt bei 8,8 von 10 Punkten.

„Wir haben in allen Tiroler Bäderbetrieben dank unserer gut besuchten Bäderkurse ein professionell geschultes Personal und die Sicherheit steht an oberster Stelle. Dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass Baden und Schwimmen nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu den sichersten Freizeitaktivitäten in Tirol zählen. In der Sommersaison 2019 hatten wir keinen tödlichen Badeunfall“, berichtet Fachgruppengeschäftsführer Bernhard Wanner abschließend. (TT.com)