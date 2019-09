Neue Skatelandschaft am Innsbrucker Sillside-Areal eröffnet

Innsbruck – Am Samstagnachmittag wurde die Skatehalle Innsbruck am Sillside-Areal nach mehrwöchigen Umbauarbeiten wiedereröffnet. Mit einer neu ausgestatteten Obstacle-, also Hindernis-Landschaft sowie anspruchsvollen Elementen aus Beton steht Skatern und BMX-Fahrern nun ein vielfältiges Angebot zur Verfügung. Diese demonstrierten beim Einfahren der neuen Halle und dem anschließenden Contest auch gleich ihr Können. Der Umbau soll dafür sorgen, dass Skate- und BMX-Wettbewerbe auch in Zukunft eine attraktive Stätte in der Tiroler Landeshauptstadt haben. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter