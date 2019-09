Ausstellung in Berwang: Auf 1336 Metern Höhe wachsen Blumen besonders schön

Von Helmut Mittermayr

Berwang – Wer Blumen liebt, sollte Samstagabend um 18 Uhr nach Berwang kommen. Dort ist in der „Galerie 1336“ von acht Frauen ein farbenfroher Blumenstrauß zusammengesteckt worden. Die heimischen Hobbymalerinnen präsentieren in der so genannten Kaffeemühle ihre neuesten Werke – das Ergebnis des aktuellen Malkurses. Heuer überwiegt das Motiv „Fleurs“, wie ihr aktueller Lehrmeister sagen würde. Der akademische Maler Jean-François Gaulthier aus dem südfranzösischen Künstlerörtchen Saint-Paul-de-Vence, wo schon Chagall lebte und malte, hat die Damenrunde unter seine Fittiche genommen. Im lichtdurchfluteten Malstudio im obersten Stock der Alpenrose wandert er von Staffelei zu Staffelei, um den begeisterten Damen Tipps zukommen zu lassen. Der Meister von Blumen- und Farbkompositionen weiß auch die Ästhetik von Landschaften einzufangen, ganz in der Tradition der französischen Impressionisten. Deshalb durchstreift der Kurs mit Pinsel und Farbpalette ausgerüstet die Natur Berwangs.

Seit 2002 wird jährlich ein Malkurs in den Räumlichkeiten von Waltraud Sacha abgehalten. Neben ihr stellen Margit Schatz, Heidemarie Sprenger und Rita Koch den harten Kern. Besonders dankbar sind sie Liz Ihrenberger, die viele Jahre als Kursleiterin fungiert hat – „und nun leider weggezogen ist“. Wertvolle Tipps hätten die Malerinnen auch von Prof. Rolf Aschenbrenner und Wolfgang Schennach bekommen, sagen sie.