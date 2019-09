2,1 Millionen Euro für ein würdiges Tor zum Karwendel

Von Denise Daum

Scharnitz – Das Karwendel ist ein faszinierender Fleck Erde und zieht jährlich Tausende Wanderer und Bergsteiger an. Scharnitz ist das Einfallstor in diese atemberaubende Bergwelt. Bislang gestaltete sich dieses Einfallstor als etwas trister Parkplatz in der Scharnitzer Länd. Der Naturpark Karwendel ergriff deshalb die Initiative und investierte viel Zeit, Energie und Geld in die Aufwertung des Geländes. Auch der Tourismusverband Seefeld und die Gemeinde Scharnitz wurden mit ins Boot geholt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Museum Holzerhütte, eine wiederaufgebaute historische Hütte, konnte bereits vergangenes Jahr eröffnet werden, nun ist auch das benachbarte Infozentrum fertig gestellt.

Der moderne Holzbau erfüllt gleich mehrere Aufgaben: Neben der Funktion als Stütz- und Informationspunkt für Wanderer – hier ist immerhin der Endpunkt des Höhenwegs sowie der Start des Karwendelmarsches – ist in das Haus auch der Tourismusverband mit einem Büro eingezogen. „Ein starkes Signal“, wie Naturpark-Geschäftsführer Hermann Sonntag und Bürgermeisterin Isabella Blaha betonen. Darüber hinaus kann der Raum für Ausstellungen oder Vorträge genutzt werden.

Insgesamt sind 2,1 Mio. Euro in die Länd geflossen, einen Teil haben die Gemeinde Scharnitz und der Tourismusverband übernommen, der Großteil kam aus verschiedensten Fördertöpfen.